La Fiscalía pide sobreseer la causa de la muerte de un menor en el kartódromo de Huelva

La Fiscalía de Huelva ha solicitado el sobreseimiento de la causa por la muerte de un menor de 16 años en las instalaciones del kartódromo de Cartaya en abril de 2018 cuando el joven se salió de una curva mientras entrenaba con una motocicleta de 600 cc y chocó contra un árbol.

En marzo de 2019 el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ayamonte ordenó el procesamiento del titular del kartódromo y al instructor del menor por un delito de homicidio imprudente, si bien ahora la Fiscalía, a través de un escrito, retira la acusación al no ver indicios de que "los imputados incurrieran en acción, omisión o comisión por omisión imprudente que interviniera en la causa del accidente"; por lo que la causa continuará sólo con la acusación particular.

El fiscal precisa que "el peligro inherente al desarrollo del entrenamiento había sido aceptado pacíficamente por el menor y sus responsables" pues el piloto llevaba rodando en estas instalaciones desde 2015, "parece que con la intención de participar en carreras oficiales y bajo la instrucción de entrenadores personales" y remarca que no se ha podido determinar la causa por la que no giró en la curva, descartando, por las periciales, que se debiera a un fallo en el sistema de frenado.

Por lo que respecta al instructor, precisa la Fiscalía que el accidente tuvo lugar cuando este precedía en la pista al menor, no percatándose de su salida de la vía hasta que no llegó a la zona del podio "lo cual limitó su capacidad de actuación inmediata".

Tras señalar, además, que no ha quedado acreditada la influencia que la cilindrada pudo tener en la producción del siniestro, indica, al respecto de la transcendencia jurídico-penal de que la moto no tuviera seguro o no hubiera pasado la ITV que esto sería relevante "si las condiciones técnicas y de funcionamiento no fueran adecuadas, lo que fue descartado por la prueba practicada por el juzgado de instrucción".

En cuanto a la responsabilidad penal del gerente de las instalaciones, el fiscal considera, según se recoge en su escrito adelantada por el digital huelvahoy.com, que a la vista de los informes y pruebas practicadas las pistas eran aptas para el entrenamiento de motos y que no ha quedado acreditado que hubiera incumplimiento de normativa alguna en relación con las medidas de seguridad y zonas escapatorias