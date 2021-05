Feuso traslada al obispo de Huelva sus "inquietudes" sobre la situación del profesorado de Religión

Una representación de Feuso Andalucía ha mantenido hoy un encuentro con el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, en el que se ha mostrado la labor que este sindicato realiza desde hace más de tres décadas en defensa de la libertad de enseñanza, de los derechos del profesorado de Religión de los centros educativos públicos y de la propia asignatura, y en el que también se ha abordado de manera pormenorizada la compleja situación a la que se puede enfrentar el profesorado que imparte la asignatura de Religión a alumnos de Primaria y Secundaria en centros públicos onubenses –compuesto por 202 trabajadores, 150 en Infantil y Primaria y 52 en Secundaria– tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe).Esta nueva ley, conocida popularmente como la Ley Celaá, al estar promovida por la ministra Isabel Celaá, y "que relega a la mínima expresión la asignatura de Religión", que no computará en la nota media del alumno, que no contará con alternativa (asignatura espejo), "de modo que quien decida no estudiarla no tendrá que elegir otra en su lugar, pudiéndose ir al recreo o a casa". Con esta nueva norma, desde Feuso se considera que "se devalúa la asignatura de Religión y corre riesgo tanto su permanencia como su relevancia".El profesorado más numeroso "que se vería más afectado" por esta medida es el que imparte la materia en centros de Educación Infantil y Primaria, dependientes de la Junta de Andalucía pero cuyos contratos dependen del Ministerio de Educación y que, en su gran mayoría, son mujeres.Desde Feuso Andalucía se considera que una solución que mitigaría esta compleja situación a la que se puedan enfrentar estos profesionales de la enseñanza pasa "por el traspaso de competencias de este profesorado —con la correspondiente dotación económica— al gobierno autonómico —como ya sucede en otras comunidades autónomas—, de quien ya depende, por ejemplo, el profesorado que imparte Religión en Educación Secundaria".“Se trata de un profesorado muy cualificado y comprometido con las líneas de actuación y los fines educativos de sus centros, en formación permanente, al igual que el resto de sus compañeros, pero que dependiendo del centro en el que se desarrollen su labor docente, reciben un trato completamente desigual e injusto”, destaca María de la Paz Agujetas, secretaria general de Feuso Andalucía.La representación de Feuso Andalucía que ha participado en este encuentro ha estado compuesta por María de la Paz Agujetas, secretaria general de Feuso Andalucía; Esperanza Suárez, responsable del profesorado de Religión en Feuso Andalucía; Juan Pérez, responsable de Feuso Andalucía en Huelva; Javier Saavedra, miembro de USO en Huelva, y Filemón Nkara Esono, párroco en El Torrejón y profesor de Religión de Secundaria en el Centro Diocesano Sagrado Corazón de Huelva.