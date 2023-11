Festival de Cine de Huelva: Casablanc reivindica al actor "de siempre, el genuino" y pide que se creen referentes

El actor Pedro Casablanc ha impartido esta mañana a los actores y actrices seleccionados una clase titulada Un actor de palabra, moderada por el también actor José Manuel Seda. En ella ha reivindicado este sábado en el Festival de Cine de Huelva, la importancia del actor "de siempre, el genuino", y ha apelado a "crear referentes" contra la banalización que supone que los jóvenes "se hagan actores ante la cámara de su móvil en una red social".

Casablanc ha destacado la labor que han hecho o siguen haciendo actores como Lola Herrera, Núria Espert o José Luis Gómez. Y ha lamentado que cree que "de alguna manera se ha perdido y de alguna manera hoy los medios, vosotros los medios, necesitáis crear referentes", nombres en los que se fijen los actores y actrices del futuro. "Yo creo que el actor único, el actor esencial del que hablaba, está en vías de extinción, aquí, por lo menos, en nuestro humilde territorio hispano", donde, los que están en activo "están elegidos con cuentagotas", para subrayar también que "el actor que destaca en cine de una manera peculiar o de una manera muy personal es porque ha hecho teatro antes".

De hecho, "ni Núria Espert ni Lola Herrera prácticamente han hecho cine", ha recordado, y se ha mostrado muy pesimista sobre la posibilidad de que surjan talentos como los de ellas, "porque no hay escuelas, no hay esa tradición que ellas tenían". Como contrapunto, hoy día "la gente joven tiene mucho más acceso a una cámara, con el móvil, a las redes sociales, a grabarse y a expresarse", de modo que los jóvenes de 20 o 18 años "están aprendiendo solos con el móvil", lo que, por una parte redunda en contra de su formación actoral, pero "están haciendo algo que la educación primaria y las escuelas les han privado de ello, que es hablar en público". "Tienen una tremenda facilidad para estar delante de una cámara porque la cámara es su mejor amiga", ha enfatizado, con el matiz de que los jóvenes de hoy día "han nacido con una cámara en la mano, y esa democratización de la autograbación o como queramos llamarlo, ha banalizado de alguna manera el trabajo de actor".

Todo ello con el problema añadido de que los futuros actores son los que menos consumen cine y teatro, porque "es el gran público adolescente que se mete en las plataformas o que ve un trozo de película en el TikTok", y no se relacionan con lo que ha denominado "ese mundo jurásico que es el teatro, del que yo he aprendido desde que tenía 15 años".

Una forma de arte, ha puntualizado, que le requiere "mucho esfuerzo, mucha educación, mucho viaje", porque es "bastante más demandante que el cine o que el audiovisual, pero hasta el momento no he dejado de hacerlo", y seguirá en las tablas mientras pueda, aunque "no sé lo que me aguantará el cuerpo". Pedro Casablanc mantiene a diario su relación con el teatro, y este mismo sábado se sube a las tablas del teatro municipal Enrique de la Cuadra de la localidad sevillana de Utrera para representar Don Ramón María del Valle-Inclán, mostrando en el escenario un doble papel, el del retratista y el retratado, "los dos ramones", una obra que después viajará a Castellón y seguirá su periplo por los teatros españoles.

Pedro se licenció en Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que comenzó su carrera como actor. Ha trabajado en teatro y en cine con directores como Steven Soderbergh en Guerrilla (2008), Jean Jaques Annaud en Sa majesté (2007) y Fernando Colomo entre otros. Además desde principios de los 90 ha intervenido en numerosas series de televisión españolas. Su calidad interpretativa le ha valido diversos premios y nominaciones de la Unión de Actores, sobre todo como mejor actor secundario de televisión.