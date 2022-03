Fenómenos paranormales en el Hospital Vázquez Díaz

Fue inaugurado en 1962 como Sanatorio Camilo Alonso, dentro de lo que era el Patronato Nacional Antituberculoso y, en una etapa posterior -de refinamiento- dentro de la red de centro de “enfermedades del tórax” como hubo otros muchos centros en España dedicado a ello. Sería en 1988 cuando pasó al Servicio Andaluz de Salud. En la actualidad es un centro ambulatorio, con consultas y cirugía menor o paliativa.

Testimonios de lo paranormal

Pero en su interior vienen a sucederse fenómenos que ponen muy nerviosos a sus empleados, desde lo que es la visualización de sombras, escuchar sonidos de nadie o movimiento imposible de objetos. En torno a todo ello tuve la oportunidad de hablar con un testigo que tenía mucho que contar...

“En el Vázquez Díaz pasan muchas cosas, tengo compañeras que me han dicho, y no tengo por qué dudar de ellas, que allí ellas han podido ver, por ejemplo, a unas sombras negras que se pasean por uno de los pasillos y que les causaron muchísimo miedo. Las bajadas de temperatura son algo ya constante y te vienen a decir que algo va a pasar, es difícil trabajar allí” me confesaba. “Una compañera vio, perfectamente, como sobre un mostrador había un lápiz moviéndose como si alguien estuviera jugando con él pero, claro, alguien invisible que no se podía ver. Los pacientes también han comentado que les suceden cosas raras, que ven sombras y que sienten como una presencia allí” añadía.

Nuestro testigo afirmaba: “hubo un hecho muy extraño que fue el de una gotera que formó un charco en el suelo, se llamó a mantenimiento para que limpiara aquello y la sorpresa es que formaba un círculo perfecto, sin ramificaciones ni nada, se limpió y siguió en el suelo aquella marca extraordinaria durante un buen rato, ellos no le encontraban explicación” finalizaba.

Tenemos también el testimonio de Antonia, una mujer que se encontraba acompañando a su marido en paliativos: “Fue una cosa que me puso muy nerviosa, entraron en la habitación a cambiar la cama y demás y te sales fuera, yo entre que hacen eso y no fui al servicio que está en el pasillo, pero más lejos. Bueno, estaba oscuro y sentí como si hubiera alguien detrás de mí, me giré y había una silueta, una sombra. Me quedé mirando y entonces me di cuenta que no era de nadie, era solo un bulto negro que, además, trajo mucho frío. Mira… tomé por el pasillo y se me quitaron hasta las ganas” confesaba.

Más experiencias imposibles

Igualmente tenemos el testimonio de una paciente que decía: “Estaba en rayos X, que está muy cerca de la entrada, y sólo sentí cómo una brisa helada que pasaba de derecha a izquierda, miré y vi una sombra que se alejaba como si fuera para la parte de las consultas de traumatología. Creí que el dolor me estaba haciendo ver cosas raras pero no, aquello se que estaba allí y que muy normal no era”.

Como explicación se dice que estos fenómenos podrían estar causados por un paciente del área de salud mental, un joven que ingresó en el centro en un estado de “gran alteración”, se le trató de calmar pero falleció y, desde entonces se vienen sucediendo hechos extraños en el Hospital Vázquez Díaz. Es curioso porque el centro tiene dos alas de ‘Salud Mental’, de psiquiatría: “los manicomios, que se les llamaba antes, y que en el centro están en la planta primera y en la quinta, precisamente dos de las zonas donde más cosas pasan, allí se ha llegado a ver como se abren y se cierran puertas solas o como se apagan las luces y se encienden solas. Luego mantenimiento llega y tratan de explicarlo todo pero saben también que pasan ‘cosas raras’ dentro de este sitio” dice otro empleado del hospital.

Nuevamente el origen de determinados hechos paranormales tienen una presunta relación directa con el ala de Salud Mental, el de psiquiatría y un hecho que guardaría una relación intrínseca con ella. Son los hechos luctuosos los que marcan, en gran medida, los acontecimientos extraños en un hospital allá donde sabemos que esas manifestaciones puede ser la no consciencia de muerte del fallecido que le hace vagar por un tiempo indeterminado -más o menos largo- por el edificio y que le lleva a interactuar con trabajadores y pacientes como alertando de su presencia allí y de la necesidad de atención.