Federico Ruiz. Gerente de I+D forestal en el Grupo Ence: “La biomasa es la energía más abundante en la Tierra”

Federico Ruiz es gerente de I+D forestal en el Grupo Ence. Profundamente enamorado de su profesión y con una capacidad divulgativa extraordinaria para transmitir de forma clara y comprensible los conceptos más complejos, este ingeniero de montes de 50 años ha sido testigo directo de cómo la biomasa y su aprovechamiento energético se convertía en toda una línea de negocio dentro de la compañía a la que ha dedicado los últimos 27 años de su vida. Muchos de los estudios e investigaciones que ha impulsado sobre la biomasa, han colaborado en posicionar a Magnon Green Energy, filial energética de Ence, como líder actual de su sector. Federico nació en la localidad almeriense de Berja, pero es un choquero de corazón, y un gran embajador de las maravillas naturales de Huelva, que defiende con pasión y, sobre todo, disfruta con su mujer y sus cuatro hijos, a quienes les gusta tanto o más que a él una jornada de campo.

-Es oír hablar de energías renovables y uno se imagina un parque fotovoltaico o los molinos de un eólico. ¿La biomasa es la gran desconocida?

-Es paradójico, sí, porque debería ser lo contrario. La biomasa es la energía más abundante en la Tierra. La Humanidad ha hecho un aprovechamiento ancestral de esta energía desde el descubrimiento del fuego hasta nuestros días. Primero, de forma muy rudimentaria como fuente de calor; después, transformándola en carbón vegetal; y hoy, como fuente renovable para la producción de calor y energía eléctrica, que es a lo que se dedica nuestra filial energética, Magnon. La biomasa es la energía luminosa procedente del sol transformada y almacenada en energía química por el reino vegetal gracias a la fotosíntesis. De hecho, es, si lo piensa, energía renovable almacenada, lo que supone otra paradoja si consideramos que justo el problema del almacenamiento de la energía a gran escala es lo que trae la comunidad científica de cabeza.

-¿Cómo podemos definir qué es biomasa? ¿Todas las biomasas sirven para producir energía?

-Conceptualmente, biomasa es cualquier producto, residuo o desecho de origen orgánico, ya sea animal o vegetal. Sin embargo, en el contexto energético de las renovables, la biomasa es la materia orgánica de origen vegetal utilizable para alimentar las calderas del proceso que produce la energía. Y aunque de cualquier biomasa puede obtenerse energía, no todas son óptimas para dar eficiencia energética a ese proceso. Es fácil intuir que las biomasas de tipo leñoso son más ventajosas que las de tipo herbáceo, por ejemplo. Por eso, trabajamos para seguir investigando, mejorar la tecnología y conseguir ampliar el abanico de tipos de biomasa que consume una planta como las tres que operan en Huelva, donde alimentan las calderas sobre todo desechos agrícolas y restos forestales.

-¿Cuáles son las ventajas de la biomasa con respecto a otras energías ‘limpias’?

-La ventaja más importante es que se trata de la única energía renovable que es firme y gestionable. La capacidad de generación no depende de factores meteorológicos y es independiente de las alteraciones del clima. Además, España es el tercer país de la Unión Europea en recursos biomásicos, lo que nos coloca en una clara posición de ventaja. Si a eso unimos el fuerte impacto social que tiene generando hasta 30 veces más empleo que otras renovables, principalmente en áreas rurales, la apuesta por la energía a partir de biomasa debería ser casi una obligación en las políticas internacionales de desarrollo sostenible.

-Conocemos el interés social por este tipo de energía, pero ¿cómo ha evolucionado la energía con biomasa dentro del Grupo Ence?

-El aprovechamiento energético de la biomasa es intrínseco al proceso industrial con el que nació la compañía, que es la producción de celulosa, materia prima de quienes fabrican la amplia gama de papeles que usamos en la sociedad. El de la celulosa es un proceso que supone un claro ejemplo de economía circular, ya que aprovecha, regenera y reutiliza los productos químicos que usa, y además produce energía con todo lo que no es celulosa de la madera. Todo el conocimiento forestal y biomásico de nuestra gente, y la dilatada experiencia de la compañía en la gestión y generación industrial de energía limpia a partir de biomasa, han sido muy importantes para pasar de aprovechar el calor en las biofábricas de celulosa a lo que hacemos hoyen las plantas de Magnon, que es producir energía eléctrica en ocho plantas independientes de energía. Y seguimos investigando.

-¿Qué líneas de investigación hay abiertas en cuanto a la biomasa como materia prima? ¿Qué más va a poder hacerse con ella?

-La principal línea de trabajo sigue siendo la mejora de la eficiencia de todos los procesos implicados. Desde la recolección, acondicionamiento y transporte de la biomasa, hasta su valorización energética en las plantas. Este desarrollo por la mejora continua es clave, ya que no solo afecta a la cuenta de resultados del negocio, sino que además tiene una importante implicación medioambiental. Nuestra sociedad está asistiendo a un cambio de paradigma sobre el aprovechamiento de la energía. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas está marcando el camino. En el futuro, todo lo que necesitemos lo tendremos que ver o hacer crecer, y dejar de usar combustibles fósiles. En este escenario, las posibilidades de la biomasa y de la bioeconomía no parecen tener límites como materia prima para la producción de energía limpia o para producir bienes para la sociedad. Existe, de hecho, toda una revolución en este sentido. Como ejemplos, ya se pueden fabricar bioplásticos con mejor comportamiento térmico que el plástico de origen fósil; superficies transparentes y termoaislantes que compiten con el cristal; herramientas más resistentes que el acero, grafeno verde… Y hasta existen proyectos para poner en órbita satélites artificiales fabricados con madera, que no deja de ser biomasa.

-¿Por dónde cree que irá el futuro de las energías renovables, en general?

-El futuro de las energías renovables estará, sin duda, alineado al de una sociedad que cada vez demanda una mayor accesibilidad a la energía limpia y sostenible a nivel mundial. Si analizamos el pasado reciente, las tecnologías de generación de renovables han experimentado un gran desarrollo en los últimos años, con un importante incremento de la eficiencia y el rendimiento de generación. Seguro que todavía seguirán mejorando en este sentido, pero no será suficiente para garantizar su acceso a escala global. No podemos olvidar que una gran parte de la población mundial no está ni tan siquiera electrificada para tener acceso a esta energía. Por tanto, el reto global está en desarrollar nuevas soluciones y sinergias con otros procesos de generación de combustibles que reduzcan la huella de carbono de estos, y mejorar el acceso a la energía sostenible para todas las personas del planeta.