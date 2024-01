Farmacéuticos de Huelva recomiendan usar mascarillas en oficinas o farmacias

Ante el aumento de casos de enfermedades producidas por virus respiratorios, el Colegio de Farmacéuticos de Huelva recomienda hacer uso de la mascarilla más allá de los lugares donde sea obligatorio –en la actualidad, tan sólo en hospitales y centros de salud–.



Especialmente, se insiste en los beneficios de usarla en espacios como las oficinas de farmacia, donde se puede dar una amplia concentración de usuarios que ya padezcan algunas de estas patologías –y por lo que puede ser más fácil la transmisión de virus–, así como en aquellos lugares donde puedan coincidir muchas personas: transportes públicos, centros comerciales, salas de cine y espectáculos, etc., o también allí donde se dé una alta concentración de personas especialmente vulnerables, como pueden ser residencias.



“Ante el incremento de casos de patologías respiratorias que se están dando en estos días, apelamos a la sociedad a hacer uso del sentido común y de la experiencia que todos adquirimos durante los años de pandemia. Tenemos a nuestro alcance muchos elementos para hacer una correcta y efectiva prevención y, de este modo, cuidarnos y cuidar a los que están a nuestro alrededor”, destaca el presidente del Colegio de Farmacéuticos onubense, Jorge J. García Maestre.



Junto con el uso de la mascarilla, también se recuerdan otras recomendaciones sencillas y prácticas, como es el de mantener una correcta y continua higiene de manos o en la de favorecer una buena ventilación de espacios donde se puedan concentrar varias personas durante un espacio prolongado de tiempo, en especial los centros de trabajo o también en el domicilio particular.



Siempre y cuando sea posible, si se presenta sintomatología propia de gripe o COVID-19, debe guardarse reposo y/o evitar la interacción social.

Y con el propósito de no incrementar la tensión que ya viven los centros de Atención Primaria, se recomienda acudir sólo cuando sea realmente necesario, si se sufre dolor intenso y/o dificultad respiratoria.

Vacunación frente a la gripe

Los farmacéuticos onubenses hacen también especial hincapié en una de las estrategias más efectivas de prevención como es la vacunación frente a la gripe, precisamente una de las patologías que mayor incidencia está teniendo en la población en estas últimas semanas. Desde el Colegio se recuerda que mayores de 60 años, personas con patologí aún se puede solicitar aplicación de la dosis en colectivos para los que está especialmente indicada:as crónicas, niños de 6 a 59 meses y embarazadas.



Asimismo, también se insiste en los beneficios de la vacunación pese a que se haya pasado la gripe A, la más prevalente en estas fechas, ya que es posible que en próximas semanas se den más casos de otras variantes de gripe.



Con el propósito de facilitar el acceso a la vacuna, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha habilitado que todos los jueves desde el inicio de este año se dispongan por todo el territorio andaluz puntos de vacunación a los que se puede acudir sin necesidad de cita previa.



Estos puntos de vacunación sin cita contra gripe y COVID-19 están destinados a grupos diana de adultos y para la vacunación antigripal infantil en el caso de los menores con edades comprendidas entre los seis meses y los cuatro años y once meses (59 meses).