Fali Ramos pondrá su sello al pregón del Carnaval Colombino 2022

Una persona polifacética, "un gran profesional del Carnaval". Así ha calificado el presidente de la Federación Onubense de Peñas y Asociaciones del Carnaval (Fopac), Francisco Espinosa, a Fali Ramos, autor y director onubense, que pregonará el Carnaval Colombino de 2022. El pregonero ha sido presentado en un acto, celebrado en la Casa Colón, que ha contado con la presencia del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

Fali Ramos que ha manifestado su deseo de que se "reinicie" el Carnaval de Huelva, ha subrayado que "para mí es un verdadero placer pregonar el Carnaval 2022 porque es un momento clave". Ha indicado que después de tantas restricciones debido al coronavirus, "si todo va bien, creemos que es un buen año para darle una vuelta de tuerca a esta fiesta, al concurso y a la calle, a todos los eventos que están en el entorno del Carnaval, porque vemos que es necesario", para ello "aportamos ideas, es un año importante porque vamos a reiniciar el concurso y el Carnaval con muchas ganas y con ganas de cambiar cosas".

Desde el año 1986 que se integra en las fiestas como componente "no me he desvinculado nunca". Ha apuntado que hubo un intento un año de que fuera pregonero, "pero falleció mi padre y dije que no era el año apropiado", a lo que ha añadido que para dar el pregón "no existen fechas, cuando llega el momento llega y ya está, la ilusión es la misma y este año más, es un placer pregonar el Carnaval de Huelva y lo voy a hacer con todo el cariño".

Por su parte, el alcalde ha recalcado "que el Carnaval es una fiesta grande de Huelva y hay que darle el protagonismo que debe tener", Del pregonero ha destacado que "es un carnavalero sin el cual no se entendería el Carnaval de los últimos 30 años". Ha asegurado que "no podíamos tener mejor figura, tanto el Carnaval como la ciudad se lo debíamos a Fali Ramos, ama profundamente la fiesta".