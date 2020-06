La FOE critica la reducción de servicios de Renfe entre Huelva y Madrid

El Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, ha criticado esta mañana la "reducción de la frecuencia de enlaces que manteníamos con Madrid a un solo tren Alvia en cada sentido al día, y eliminando los combinados AVE y Media Distancia. Las deficientes infraestructuras no sólo no se remedian sino que nos pone en una situación al borde del aislamiento en unos momentos en que la situación no permite lindezas de esta naturaleza".

Así se pone de manifiesto desde el Consejo Empresarial de Turismo de la FOE que ve con preocupación estas circunstancias que de no remedirse "dará al traste con las esperanzas depositadas al ser Huelva una de las provincias que más interés está despertando entre turistas llegados especialmente de Madrid, ahora que ya no hay restricciones entre provincias finalizado el Estado de Alarma".

Así las cosas, los empresarios turísticos son exigentes, “porque se está jugando con el futuro de las empresas turísticas que, después de la pérdidas ocasionadas por el coronavirus, confiaban en que los meses de verano podrían remediarlo en parte, cosa que no se va a producir si Renfe no cambia de política comercial y reestablecer servicios que han sido eliminados de un plumazo”, manifiesta el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, Luis Arroyo.

La frecuencia de trenes con Madrid es clave para recuperar el movimiento de viajeros en nuestra provincia, se asegura desde el Consejo que lamenta que ningún partido político se haya preocupado por una situación que nos perjudica a todos ya que los turistas, como es lógico, se ven atraídos por aquellos destinos mejor comunicados, cosa que no es el caso de Huelva, por supuesto.

De nuevo, aseguran desde el Consejo de Turismo, Huelva sigue siendo una provincia sin interés para Renfe, que no sólo se ve castigada sin inversiones, sino que además la relegan limitando el número y frecuencia de sus trenes, dejándola en una situación residual que es del todo inadmisible.

En este sentido, Luis Arroyo es tajante: “Todo esto no es únicamente una reivindicación empresarial, hay que entenderla desde el punto de vista social porque la política de Renfe nos afecta a todos, porque todos somos los damnificados dado que el futuro de cualquier territorio depende principalmente de su nivel de desarrollo y precisamente aquí nos tienen, por una y otra razón, marginados”.

Para terminar, desde el Consejo de Turismo se pide a los partidos políticos unidad de acción para reivindicar ante Renfe que de una vez por todas sea consecuente con una de las provincias que más atractivos turísticos, en conjunto, puede ofrecer al visitante y, mientras no seamos capaces de echar a andar con el AVE, al menos tengamos unos servicios adaptados a la demanda, que no nos hagan sentirnos ciudadanos de segunda.