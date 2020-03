La FOE y la Cámara de Comercio "lamentan" que "los servicios esenciales no hayan sido negociados previamente"

La Cámara de Comercio de Huelva y la FOE se muestran "contrarios al tratamiento que está dando el Gobierno en una medida tan grave como paralizar todos los sectores económicos que no sean esenciales sin negociar con anterioridad a esta decisión con los principales afectados". Los empresarios son conscientes que en este momento la prioridad es la protección de la salud de la población, pero algunas medidas que se están adoptando pueden generar una situación "de no retorno en el ámbito económico", por lo que requiere "de una consulta al menos para minimizar daños colaterales irreversibles en las pymes españolas".

Desde ambas instituciones, se pone de relieve el compromiso que el sector empresarial ha contraído desde el primer momento con las indicaciones sanitarias del Gobierno demostrando así su lealtad institucional y alturas de miras, en tanto que las respuestas que se está recibiendo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez "es un ataque directo a la gestión empresarial, con medidas que sólo hacen agravar aun más la ya de por sí complicada situación de pymes y autónomos que son sobre los que el Estado quiere cargar el coste económico de esta crisis sanitaria. Por ello, animan a las Administraciones a que se ponga en valor estas empresas y sus trabajadores, así como que se le preste todo el apoyo material que necesiten para el desarrollo de su importante labor".

A ese respecto, FOE y Cámara de Comercio señalan, sobre las últimas adoptadas, que las condiciones del cierre de las actividades económicas no esenciales "deberían haberse negociado con el sector empresarial al objeto de mitigar en la mayor medida posible su impacto en las empresas y además, los costes de los permisos retribuidos tendrían que ser soportados o al menos compartidos por el Gobierno y no por pymes y autónomos que, por otro lado, no están generando ningún ingreso"

De seguir en esta línea, y con medidas de esta naturaleza, "estamos abocados a una crisis económica sin precedentes que afectaría a toda la sociedad por lo que se exige un cambio de rumbo al Gobierno de forma que sus actuaciones vayan dirigidas a evitar la dramática situación que ya viven las empresas, especialmente las pymes y autónomos, y que de no tomarse podrían provocar la destrucción masiva del tejido empresarial del empleo de forma definitiva".

La Cámara de Comercio de Huelva y la FOE aprovechan para "reconocer la labor de todas las empresas y sus trabajadores que pertenecen a los sectores esenciales ya que con su trabajo y responsabilidad permiten al resto de la sociedad mantener el confinamiento y así poder así vencer a esta crisis sanitaria generada por el COVID-19".