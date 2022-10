Estudiantes de Secundaria de Italia, Austria y Reino Unido visitan el IES Alonso Sánchez

El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alonso Sánchez de Huelva recibe a una decena de alumnos de secundaria de Austria, diez alumnos de Reino Unido y catorce procedentes de Italia, que forman parte de una delegación de 42 personas, entre ellas ocho profesores, que forman parte del programa Erasmus+ en el que participa este centro onubense.

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha recibido a esta delegación de alumnos y profesores que pasarán una semana completa, del 3 al 10 de octubre, en la provincia de Huelva.

Soriano ha invitado al resto de centros onubenses a que se unan a este tipo de iniciativas “que vienen a ampliar la formación integral del alumno y así darle una posibilidad de aprovechar una experiencia de gran valor en el día de mañana y, seguro, con una inserción laboral más próspera”

Rafael Sánchez Castellano, coordinador bilingüe del IES Alonso Sánchez, ha explicado que durante este periodo que pasarán estos alumnos europeos en Huelva, unido a las actividades académicas que realizarán en el instituto, realizarán algunas visitas culturales a los molinos mareales de Ayamonte o el muelle de tres carabelas en Palos de la Frontera, o el Parque Natural de Marismas del Odiel, entre otras.

El alumnado visitante se alojará en las casas de las familias de los alumnos del IES Alonso Sánchez.

El proyecto, de una duración de tres años, se titula El lugar donde vivimos – la herencia cultural de nuestras ciudades (The place, where we live — the cultural heritage of our hometowns), y está coordinado por el centro Bhakwien 10 de Viena.

El IES Alonso Sánchez es centro bilingüe de inglés desde hace trece años y cuenta con enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Personas Adultas. Este proyecto Erasmus+ viene a sumarse a otro de tres años coordinado por un centro de Alemania sobre tradición y tendencias, en el que también participan institutos de Italia y Letonia, además de Alemania y España.