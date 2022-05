El IES Alonso Sánchez cierra su proyecto Erasmus+ con una visita a Viena

El proyecto Erasmus+ de intercambios educativos europeos The place, where we live — the cultural heritage of our hometowns (El lugar donde vivimos – la herencia cultural de nuestras ciudades) ha posibilitado la visita de diez estudiantes y tres profesores del IES Alonso Sánchez de la capital al Instituto Bhakwien, en Viena. Los participantes han regresado ya, tras una intensa experiencia que ha durado una semana.

En la visita han participado también dos profesores y diez estudiantes del Istituto d'Istruzione Superiore Majorana de Italia, además de los anfitriones austriacos, por lo que la actividad ha englobado a un total de 49 personas.

Los estudiantes onubenses han realizado diferentes talleres y excursiones, incluyendo la asistencia a una representación en la ópera de Viena. Esto les ha permitido aproximarse a las tradiciones locales de los anfitriones y elaborar materiales curriculares relacionados con los objetivos del proyecto.

La delegada territorial de Educación y Deporte, Estela Villalba, apunta que “una enseñanza de calidad requiere de la continua participación en actividades culturales” y destaca la implicación del profesorado andaluz en este aspecto. “La asistencia a una representación en la ópera de Viena será algo que no olvidaran. Es magnífico poder brindar estas oportunidades a nuestros escolares”, añade.

El proyecto, que tiene una duración de tres años, está coordinado por el centro austríaco, y contempla estancias semanales en cada uno de los países participantes, de la que esta es la primera de ellas. El sistema de estancia es de alojamiento compartido con familias de estudiantes del mismo programa.

La iniciativa centra su atención en la importancia de la cultura y herencia histórica de los países europeos. Para ello, los jóvenes se sumergen en aspectos culturales e históricos de las ciudades que visitan y presentan. Cada una de las visitas programadas ha versado sobre una temática concreta, todas ellas relacionadas con la Herencia Cultural.

El IES Alonso Sánchez es un centro bilingüe en inglés desde hace doce años y cuenta con enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos y Enseñanzas de Personas Adultas. Este proyecto Erasmus+ viene a sumarse a otro de tres años coordinado por un centro de Alemania sobre tradición y tendencias, en el que también participan institutos de Italia, Letonia, y Alemania.

En este curso escolar están vigentes en la provincia 79 proyectos con un presupuesto global de 1.052.642 euros. El IES Alonso Sánchez consiguió la acreditación Erasmus+ necesaria para poder participar en estos programas europeos el curso pasado, y tiene una validez de siete años.