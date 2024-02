Estudiantes de Huelva solicitan la impugnación del examen en las oposiciones al SAS de Técnicos Sanitarios

Este lunes, miles de estudiantes se han movilizado para solicitar la impugnación del examen de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) que se celebró el pasado sábado en toda Andalucía. Algunos de los onubenses allí presentes en la prueba lamentan el profundo "caos" al que se vieron sometidos durante el examen, con numerosas incidencias.

Por un lado, dicen, "el examen era de técnicos especialistas en cuidados auxiliares de Enfermería (C1) y nosotros somos hoy en día (C2)"; afirman que el examen estaba publicado por fotos por alguien particular a la 13:00 , cuando aún no se había publicado oficialmente en la página oficial, "con lo cual es una gran irregularidad y se desconoce si se ha filtrado el examen antes de su realización"; igualmente, dicen que había preguntas fuera de la competencia de los postulantes, así como otras "mal formuladas" y con muchas confusiones. Dicen que en algunas aulas se empezó el examen a las 10, en otras aulas a las 10:30 y en otras a las 10:45, "cuando por normativa todos los exámenes deben comenzar a la misma horas". Además, explican que "había varias aulas enteras en el examen sin códigos de barras, solo miraban el examen y DNI". Dicen que "había cuadernillos de examen sin precintar y que, además, no había ni aulas ni facultad para un gran número de personas".

CSIF pide al SAS que investigue una posible filtración de las preguntas

CSIF ha pedido al Servicio Andaluz de Salud que investigue una posible filtración de las preguntas del examen y que, en su caso, "tome las medidas necesarias para depurar responsabilidades".

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, ha dirigido un escrito a la directora general de Personal del SAS, Carmen Bustamante, en el que reclama que se lleve a cabo una investigación sobre este asunto para subsanar las posibles irregularidades que hayan podido producirse en los citados exámenes de dicha categoría. Además, ha solicitado que se traslade a la central sindical la evolución de la investigación y las medidas que, en su caso, se decidan tomar.

Asimismo, la central sindical reclama también explicaciones por el “caos” que se produjo en diferentes facultades de Sevilla, concretamente en la Cartuja, en la zona universitaria de Ramón y Cajal y en el campus de Reina Mercedes, debido a diferentes errores registrados en los listados de los aspirantes y la falta de correspondencia de la asignación de distintos centros de examen con los listados que figuraban en las distintas aulas, situación que impidió hacer el llamamiento a los exámenes con normalidad.

CSIF Sanidad Andalucía acompañó el pasado día 10 de febrero a los más de 44.200 aspirantes a obtener una plaza fija de Técnicos Sanitarios Medios y Superiores en el SAS, y fue en la provincia de Sevilla en la que se detectaron incidencias destacadas relacionadas con la organización y desarrollo de las pruebas.

El SAS pide disculpas

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud ha pedido este lunes disculpas a las personas que se vieron afectadas por un problema que, asegura, la Administración sanitaria andaluza "tuvo su origen en un error informático".

"Debido a este fallo, que provocó varios errores en la distribución en los listados de las personas candidatas, hubo movimientos entre aulas antes del inicio del examen y debió trasladarse a un grupo de opositores desde una facultad a otra por falta de espacio. En este trayecto, de menos de medio kilómetro, estas personas estuvieron acompañadas por personal del SAS que presta asistencia en estos exámenes. Al llegar a la facultad de Educación, donde finalmente realizaron el examen, ya estaban habilitadas dos aulas para acoger al grupo y poder hacer la prueba sin problemas y con total garantía en el proceso. El tiempo que se perdió en este trayecto se recuperó al final de la misma", admiten y detallan desde el SAS.

Esta convocatoria de OEP del SAS se corresponde con el concurso-oposición de estabilización, que cuenta con casi 15.000 plazas fijas. En total, se han realizado seis exámenes hasta la fecha y quedan dos para acabar un proceso en el que están llamadas a participar casi 250.000 personas.