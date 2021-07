Espadas ve “infantil” al Gobierno que adelanta elecciones por una encuesta

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y precandidato a la secretaría general del PSOE-A, Juan Espadas, considera que “un Gobierno serio no toma decisiones de adelanto o no electoral según una encuesta le venga bien o mal, sería un Gobierno bastante infantil o como mínimo muy inseguro, con bastantes muestras de debilidad, convoco ahora no vaya a ser que luego no pueda obtener un buen resultado”.

Espadas, que ha mantenido una reunión de trabajo con alcaldes, portavoces y otros cargos orgánicos e institucionales socialistas de la provincia en la sede del PSOE local de Huelva, ha apuntado en referencia a la posibilidad de que el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, decida adelantar las elecciones tras el resultado del último barómetro de Andalucía que da al PP casi la mayoría absoluta, “que los Gobiernos deben pensar en los ciudadanos, en el interés general, y ahora mismo el interés general lo que marca es la recuperación económica de Andalucía y trabajar para que cuanto antes recuperemos el empleo y la actividad económica”.

Ha asegurado que “en ese sentido los socialistas vamos a estar preparados, lo estamos ya, pero en cualquier caso de aquí al 6 o 7 de noviembre, que tendremos el Congreso Regional del PSOE, donde vamos a aprobar nuestro proyecto de Gobierno, en el momento que el presidente, Juan Manuel Moreno decida convocar elecciones estaremos preparados para ello”.

Entre los asistentes a la reunión de trabajo en la sede del PSOE local se encontraba el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo; la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, y la coordinadora general de la Gestora del PSOE de Huelva, María Luisa Faneca. “La visita a Huelva se corresponde con el proceso en el que nos encontramos en este momento los socialistas andaluces, en el proceso de primarias, de elección del secretario general”, ha subrayado Espadas.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía ha recordado que “me comprometí con los órganos de dirección del partido a nivel provincial a venir a cada una de las provincias a compartir con los compañeros el análisis, las propuestas y la estrategia de trabajo tanto de oposición política al Gobierno de la derecha en Andalucía como el trabajo, sobre todo, de ilusión, de reactivación de la militancia, en definitiva el trabajo que queremos desarrollar en los próximos meses para preparar el mejor proyecto de gobierno para Andalucía cuando se convoquen las próximas elecciones autonómicas”.

Ha asegurado que desde el pasado 13 de junio “sé que el proyecto político de los socialistas es el ganador de aquellas elecciones primarias y sé que la confianza va a ser plena, sino unánime, casi unánime. Desde esa noche, aparte de todos los compañeros que apoyaron la candidatura que yo representé, hay otros muchos que defendiendo otras posturas entendieron perfectamente que la voz de la militancia es la que hay que seguir y que todos debemos remar en la misma dirección. Hoy el tema es cómo hacer que el PSOE de Andalucía vuelva a ser la fuerza de gobierno que llegue a la Junta de Andalucía y a su Gobierno”.

Ha comentado que “las primarias una vez que se terminan se cierran y al día siguiente lo que hay que construir es un proyecto de futuro y de unidad para el PSOE, el PSOE no gana elecciones si no es un partido unido”, hay que “trabajar con la gente en la calle, transmitir energía positiva, ilusión. La tarea son los ciudadanos y Andalucía”.

Ha señalado que el proceso de primarias “ ha reactivado, ilusionado y generado un proceso dentro del partido que nos ha permitido recuperar la iniciativa política en el contexto de Andalucía y lo tenemos que prolongar en el tiempo con un trabajo de conexión, de reconectar con la sociedad andaluza, con cada uno de los colectivos, organizaciones, con los problemas y necesidades de la gente que no está obteniendo una respuesta adecuada por parte del Gobierno de la derecha en Andalucía”.

En ese sentido, ha indicado que “el PSOE, que sigue siendo el partido más votado en Andalucía tiene que seguir siendo el partido de referencia de las propuestas frente a la inactividad, en muchos casos, sencillamente, la indiferencia ante problemas graves que tiene la sociedad o frente a esa cortina de humo que muchas veces el PP utiliza para hablar sólo de la gestión de la pandemia cuando hay otros muchos problemas que los ciudadanos esperan que su Gobierno resuelva, los socialistas tenemos que poner en valor, fundamentalmente, la voz de la gente”.