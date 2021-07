-Cuéntame un poco cómo nació tu marca ¿En qué te inspiraste?

-Desde pequeña tengo muchas inquietudes con el tema del diseño y la pintura. Me encantaba tirar de mi imaginación para idear bocetos. Un día me levanté y me apetecía mucho poder expresarme sacando una colección de zapatos inspirada en motivos andaluces como, peinetas, lunares, la música… Cuando me dispuse a buscar una fábrica que me lo produjera me di cuenta de que era inviable ya que como minorista no podía soportar los precios de fabricación. Entonces, decidí hacerlo con mis propias manos y así explotar mi imaginación.

-¿Cómo confeccionas tus diseños? ¿Trabajas sola?

-Dispongo de un taller subvencionado por la Junta de Andalucía en Aljaraque, muy cerca de donde vivo. Desde la Junta apostaron por mi proyecto dentro de un grupo de emprendedores y desde entonces estoy situada allí. En el taller trabajo yo sola porque todo lo que sale de allí está hecho con mis propias manos.

-¿Cómo te realizan los pedidos?

-Suelo trabajar por encargo, mis clientas se ponen en contacto conmigo por teléfono o a través de Whatsapp y así acordamos el diseño que desea. Normalmente me mandan una foto de alguno de los diseños que están en mis redes y a partir de ahí conozco a la clienta y realizo un encargo ajustado a sus gustos. Yo no hago boceto porque el seguimiento con mis clientas es continuo y me aseguro de que el producto final les vaya a encantar.

-¿Quién fue tu primera clienta?

-Como siempre la familia es la que te apoya y fue mi hermana a la primera a la que diseñé unos zapatos. Esos fueron los que subí a mis redes para enseñar mi trabajo y la verdad es que tuvo una acogida enorme.

-Cuéntanos un poco sobre tu colección Cuba. ¿Cómo se te ocurrió?

-Hubo un momento en el era imposible abarcar todos los pedidos que me encargaban ya que cada diseño lleva su tiempo. Me animé a lanzar una colección más económica con diseños predeterminados para poder abastecer a todo el mundo que demandaba mi trabajo.

Además, elegí Cuba porque después de un viaje que emprendí al país me empapé de su música, sus colores, su gente y su ambiente, lo cual me pareció una oportunidad que no podía dejar pasar para inspirar mi colección.

-¿Cómo has vivido tu profesión durante la pandemia?

-A nivel profesional ha sido muy duro, saqué mi colección un mes antes de que ocurriera todo esto y me encontraba en una época de expansión eh mi negocio. Mis diseños van destinados a eventos como bodas, bautizos y comuniones; ferias, romerías, escenarios y todo se paralizó por completo.

-Con la pandemia sacaste una línea de sudaderas personalizadas, algo que no habías hecho antes, háblanos un poco de ello.

-Me encontraba entre la espada y la pared, era reinventarme o morir y a esto se sumaba que no había ayuda para las pymes. Pensé que sacar una línea de sudaderas iba a ser una buena idea ya que para un rato que podíamos salir de casa lo pudiéramos hacer cómodos y de forma original, la verdad que el proyecto tuvo mucha acogida, pero hay que tener en cuenta que la gente está afectada económicamente y los productos que hago tienen un precio elevado.

-Has trabajado con muchos grandes artistas como Niña Pastori, Miguel Poveda, Makarines, Rocío Márquez. ¿Cómo ha sido diseñar para ellos?

-Normalmente, hay un club de fan que acuden a mi para regalarles un diseño. Pero artistas como Niña Pastori, Soleá, El Barrio o Estrella Morente me han hecho encargos para lucir en los escenarios. Recuerdo con mucho cariño la chaqueta que le diseñé a Miguel Poveda para su espectáculo de Lorca. Consistía en una chaqueta pintada a mano con un poema del autor y unos dibujos que realizó durante su vida, la verdad es que fue una creación muy especial.

-Algo que reivindicar como artesana.

-Los artesanos necesitamos apoyo, somos un colectivo vulnerable donde no se contempla la mano de obra, somos un sector muy afectado por la pandemia y las ayudas no llegan.

-En tu web te sientes muy orgullosa de tu tierra ¿qué es lo que más te inspira de ella para tus diseños?

Yo estoy muy orgullosa de mi tierra, de los artistas y buenos diseñadores que hay en ella. No quiero dejarme a ninguno pero me inspiro en diseños de grandes como Sergio Vidal, Vicky Martín Berrocal o Cristo Báñez. La forma en la que se vive en Huelva es incomparable, el rocío y la moda flamenca son un pilar fundamental en mi inspiración pero nunca me olvido de toques un poco más roqueros.

-Tu lugar favorito en Huelva para evadirte y crear.

-Mi lugar favorito de Huelva es la Monacilla, Aljaraque y todo lo que le rodea. Esta zona de Huelva me aporta tranquilidad y paz para crear. En verano me gusta elegir Punta Umbría un sitio con rincones asombrosos y una gastronomía estupenda.

-¿Con qué te quedarías de la provincia de Huelva?

-La sierra de Huelva, me gusta mucho el campo y estar en contacto con la naturaleza, cada vez que puedo me escapo allí para desconectar. Además, como en todos los rincones de la provincia la gastronomía y su gente es maravillosa.

-Un plato favorito y un lugar para comer.

-Creo que en Huelva se come bien en todos sitios y me cuesta mucho elegir pero si tuviera que hacerlo me quedaría con el Chiringuito de Pepe El Marismeño en la Ría de Punta Umbría, su plato estrella son los espetos de sardina y no me puedo olvidar de la gamba blanca de Huelva.

-¿Por qué invitarías a un amigo a Huelva?

-Por lo bien que se come, lo agusto que se está y sobre todo por la hospitalidad de su gente. Huelva es una provincia donde puede encontrar las mejores playas vírgenes en Mazagón hasta la Sierra de Aracena o las Minas de Riotinto, es un sitio donde seguro que no te quedas sin planes que hacer.

-¿Has vivido siempre en Huelva? ¿Has echado de menos tu tierra?

-Estuve una temporada viviendo en Sevilla y aunque estuviese cerca volví a mi tierra porque echaba mucho de menos a mi gente, mi tierra, nuestras costumbres y la tranquilidad de nuestra provincia