Diego Pérez Barroso ha llegado hace escasos días a la presidencia de la Asociación Provincial de Alojamientos Rurales y Establecimientos Hoteleros (Aloja), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios de Huelva. Llega en un momento crucial para el sector turístico onubense para el que tiene muchas esperanzas puestas en su recuperación. Con las ideas claras, Pérez Barroso, extiende en estas líneas –la entrevista se ha hecho por teléfono a causa del coronavirus– su opinión acerca del futuro más cercano y de lo que está por venir.

-Adquiere este cargo de responsabilidad en un momento en que, si cabe, tiene más responsabilidad que nunca, ¿cómo lo afronta?

-Lo afronto con mucha responsabilidad sabiendo que mis gestiones serán importantes para ayudar a todos los asociados tanto para tomar decisiones como que las empresas intenten, por lo menos, no bajar la rentabilidad de otros años. Sí es verdad que veníamos del año pasado con unos buenos números de ocupación. Ahora lo principal es no perder el verano y ayudar a darle visibilidad a la Asociación y a los establecimientos, e intentar aguantar la rentabilidad de aquí a septiembre-octubre. A partir de ahí tendremos que luchar por la temporada baja y alta. Pero como estamos tan cerca del verano lo que no podemos es perder esta temporada.

-El sector turístico lucha contra el mayor obstáculo de su historia, ¿Huelva recuperará su esplendor?

-Huelva recuperará el número de pernoctaciones que tuvo el año pasado, sin duda. Pero no nos podemos conformar con lo que Huelva tenía el año pasado, que no fue un mal año, pero venimos con un histórico de diez años con un crecimiento muy lento. No podemos estar contentos con el crecimiento turístico de Huelva porque provincias de la misma categoría, por ejemplo Almería, hace unos años estaban por debajo de nosotros y ahora tienen mucha mejor ocupación y rentabilidad. Tenemos que luchar contra esta situación en este momento, pero tenemos que salir más reforzados que nunca. Tenemos que luchar, junto con los ayuntamientos, por alargar la temporada lo máximo posible. Ampliar el plan de playas en meses, abriendo lo antes posible y cerrando lo más tarde posible.

-El año pasado los números se calificaron como históricos. El mayor número de viajeros, por ejemplo.

-Sí, el año pasado tuvimos unos buenos números, pernoctaciones, y ocupación. Pero volvemos a la base, tenemos buenos números desde un histórico muy básico. No podemos conformarnos con el histórico de estos últimos diez años por que el año pasado fuese uno de los mejores. Todavía estamos a años luz de provincias que nos duplican y triplican con las mismas características que nosotros. Huelva tiene una diversificación del destino que tiene que estar por encima de lo que pasó el año pasado. Y este año posiblemente podamos ponernos en valor. Tenemos una oportunidad de dar a conocer la provincia como provincia turísticamente sostenible y saludable. Es una provincia que no está masificada, y eso nos hace estar en el punto de mira de muchos de los turistas que quieren viajar este verano gracias a la baja incidencia del Covid. Pero eso será para este verano. Por eso tenemos que aprovecharlo para dar a conocer que tenemos una provincia turísticamente sostenible y saludable.

-¿Por dónde se empieza a recuperar el esplendor?

-Primero por una buena promoción. Este año, como todos sabemos, se ha tenido que modificar. Se está haciendo un poco más local, y nacional. Que en principio, para los dos meses que quedan tenemos que potenciar la nacional, desde la zona de Bilbao, Ruta de la Plata, Madrid.. que toda esa zona baja mucho para las playas de Huelva y Cádiz. Tenemos que saber vender bien nuestra provincia como turismo sostenible, saludable y baja incidencia del Covid. En mi opinión haría, desde ahora hasta final de julio hagamos una promoción fuerte nacional y a partir de ahí la empecemos a nivel internacional para captar a todo ese turista que viaja durante los meses de septiembre, octubre o noviembre. Un turista que valora mucho nuestro destino en meses que no son ni julio ni agosto.

-Hay muchas cosas en contra: el turismo internacional está prácticamente descartado, y el nacional, muchos en paro, otros sin dinero, y otros muchos descartan gastar en un ocio que casi no van a disfrutar con la normalidad de antes. ¿Sólo con la promoción va a ser suficiente?

-La promoción nunca es suficiente. Y valorando desde el punto de vista histórico que Huelva, dentro de Andalucía, es de las que normalmente tiene un presupuesto destinado a promoción medio-bajo, pues la promoción nunca es suficiente. Las entidades públicas deberían hacer un esfuerzo este año y destinar muchos más recursos a la promoción de Huelva porque, primero se nos debe mucho cariño promocionalmente, y segundo porque el sector turístico en Huelva es muy importante. Y además, tenemos que hacer una promoción innovadora. No podemos hacer todos los años las mismas acciones. Tenemos que buscar acciones que llamen la atención del turista. Y también, cuantificarlas y cualificarlas para saber si son las adecuadas para otro año o no.

-¿Piensa realmente que se puede salvar el verano?

-No vamos a tener la rentabilidad de otros años pero pienso que los meses de julio y agosto podemos tener una buena ocupación. Huelva por las circunstancias que he comentado anteriormente es un destino propicio para que la ocupación no caiga en exceso en comparación con otros destinos que estén masificados. El turista va a buscar destinos como la Costa y la Sierra. Me consta de este último que está teniendo ya más reservas que cancelaciones y va a buen ritmo. Y la Costa, los hoteles que están abiertos ahora mismo están recibiendo un buen número de reservas.

-¿Puede que haya hoteles que no les vaya a merecer la pena abrir?

-Me consta que hay algunos que están haciendo muchísimos números para poder abrir y no dar por perdida la temporada. Espero que durante el mes de junio se animen las reservas. Y que la apertura esté ayudada con un plan especial para los Ertes del sector turístico. Desde la Patronal y asociaciones del sector se está esperando porque parece que puede haber un tratamiento especial para los Ertes del sector servicios. Y que la causa de la incorporación de todos los trabajadores y su coste no sea motivo para que el establecimiento no abra.

-¿Piensa que las medidas restrictivas de las playas puede ser la clave para que venga más o menos gente?

-La costa de Huelva es muy extensa. La mayoría del litoral tiene un importante número de metros cuadrados de playa para que incluso estando al 100% los hoteles no tengamos problemas de distancia de seguridad. Ese no va a ser el motivo para que el turista no venga. Es una de las ventajas que tenemos en la costa.

-Con las dudas de los aforos y medidas en las playas, una opción del turista es el alojamiento rural, ¿puede ser la moda del verano?

-Puede ser un valor este año, y me consta que ya lo está siendo por el buen ritmo de reservas. Pero el sol y la playa también. En el momento que tengamos tiempo de ocio y pasemos a la última fase, el movimiento lo veremos en todos los sectores de la provincia y esperemos que a buen ritmo.

-Una vez que concluya la temporada alta queda un largo otoño e invierno por delante, donde lo rural coge un protagonismo especial, ¿se notarán ahí las consecuencias del coronavirus?

-Es posible que este año la temporada alta para establecimientos costa se esté paralizando sobre el 15 de septiembre debido a que la gente haga sus reservas más concretas y estancias más pequeñas y aprovechen los meses de temporada alta. Y si se estabiliza la situación, en los establecimientos rurales el Covid tendrá su incidencia, por supuesto, pero lo notarán menos que los grandes hoteles de costa.

-Vamos camino hacia una nueva normalidad pero parece claro que la rentabilidad completa y que se registren los números de hasta ahora van ligados a la antigua normalidad, que sólo llegará con una vacuna o tratamiento, ¿se tiene que reinventar el sector para sobrevivir?

-Una vez que pase esto y tengamos una vacuna pues habremos ganado en innovación. Hay empresas que lo están haciendo en la atención al cliente. Nos estamos digitalizando con una mayor aceleración.

-¿Qué ideas tiene para Aloja?

-Seguir haciéndola crecer. Uno de los objetivos es hacerla visible. Vamos a crear una página web corporativa y un motor de reservas, donde todos los asociados tengan su ficha. Queremos que Aloja Huelva se asemeje a una cadena hotelera donde nos unamos para la promoción de nuestros destinos y establecimientos para ganar rentabilidad. Otra de las acciones es potenciar la colaboración potencial con las distintas asociaciones de turismo activo. Es muy importante que el sector hotelero y de turismo activo vayan de la mano. Que el turista sepa qué puede hacer en los alrededores. Potenciar las sinergias y las actividades turísticas.

-Ha definido Aloja como una Asociación integradora en la que todos los territorios de la provincia tienen su protagonismo, ¿qué es mejorable?

-En el aspecto turístico todo es mejorable. Sí es verdad que tenemos una provincia encantadora. Los onubenses no la valoramos porque la vemos a diario pero el turista que viene sale encantado. Por eso nos da rabia que todavía no seamos una potencia cuando tenemos un potencial para ello.

-El apoyo de las administraciones es imprescindible para el turismo, ¿cree que todos los ayuntamientos de la provincia son conscientes de la importancia del sector para la economía local?

-Todos son conscientes. El problema es que los recursos de los ayuntamientos y algunas administraciones para promoción muchas veces no son los apropiados o los necesarios para un sector tan importante como el turístico. Este sector además de crear empleo y riqueza crea sinergias con otros sectores. No creo que no lo tengan contemplado como un sector importante. El problema, pienso, es la falta de recursos para una mayor promoción de los destinos.