Encuentro para intentar llegar a un acuerdo en el sector de la hostelería

La patronal y los sindicatos UGT y CC OO se reúnen hoy para continuar con las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo del sector de la hostelería, que afecta a 15.000 trabajadores en la provincia.

De este modo, el encuentro, previsto para las 10:30 en la sede de CCOO, cobra especial relevancia ya que en las últimas reuniones no ha habido acercamiento entre las partes, de manera que, de no alcanzar un consenso, los sindicatos no descartan convocar una huelga en plena temporada estival.

Así lo puso de manifiesto en declaraciones a Europa Press la responsable de hostelería de la federación de servicios de CC OO en Huelva, Julia Perea, quien valoró que de nuevo se reúnan las partes para intentar negociar.