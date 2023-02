Encuentro OVNI de primer nivel en El Portil

El fenómeno OVNI suele ser sorprendente y atemporal, no tiene un patrón fijo ni se sabe cuándo puede surgir, pero lo cierto es que sigue llamando la atención. Es lo que le ocurrió a nuestros testigos cuando pasaban unos días de descanso en El Portil.

Fue una observación que les hizo inquietarse y preguntarse sobre lo que estaban viendo, de lo que estaban siendo testigos. Daniel Vila y Rosa Domínguez se encontraban pasando un fin de semana en la playa:

"El tiempo no era el mejor, sobre todo porque hacía mucho frío y quisimos, de todas formas, tomarnos unos días de descanso, desconectar de todo, estar allí relajados aunque hiciera frío. A mí el mar y la playa me relajan mucho y tengo un trabajo que es muy estresante. Bueno, llegamos allí el viernes por la tarde, hacía fresquito ya y nada, el apartamento es con vistas al mar y es genial, no es grande pero tampoco es muy pequeño. Se está bien. El viernes llegamos, compramos antes la comida para esa noche y nos acostamos. Viendo la tele, en la cama, un resplandor fuerte entró por la ventana, creímos que era un helicóptero o algo, como la noche era fría pensamos que sería de Salvamento Marítimo o algo. No le dimos más importancia" decía.

"Al día siguiente, el sábado, salimos por la mañana a comprar algunas cosillas y dar una vuelta por el pueblo e ir a Punta [Umbría]. Almorzamos y regresamos a casa sobre las seis de la tarde que ya comenzaba a refrescar. Ya menos cansados y demás estuvieron unos amigos allí y tomándonos una copa vimos el resplandor de nuevo, entonces salí al balcón, y vi una luz muy fuerte frente a la ventana, juraría que estaba a poca distancia pero en la noche no sabría decirte, nos quedamos mirando y aquello se alejó y comenzó a parpadear en el cielo, como si fuera una especie de estrella o algo así pero más grande. Fue muy llamativo. Entonces desapareció y poco más" recordaba.

"¿Vio alguien más, en el edificio, ese objeto luminoso?" fue mi pregunta a lo cual Daniel respondía:

"No lo sé, juraría que no había nadie más que nosotros en el edificio, a lo mejor en el otro ala si había alguien pero esto es principalmente de verano y luego, el resto del año, salvo contadas ocasiones, poca gente hay. Pero no lo sé, tampoco me paré a preguntar o llamar puerta por puerta a los vecinos para ver si habían visto algo, parecería un loco. Preferí callar y lo consultamos por internet a ver si había pasado algo o si era un satélite o algo pero no, no había nada de nada y eso me dejó desconcertado" finalizaba.

Rosa, por su parte, decía:

"A mi mientras vimos esa luz me zumbaban mucho los oídos, tanto que estaba hasta un poco mareada, no estaba bien. Sólo se me pasó cuando se fue y, luego, Dani estaba en la terraza y no se dio cuenta, la televisión se quedó en negro, primero se congeló la imagen y luego en negro, ya luego se puso bien... Igual fue casualidad pero fue a la vez que eso que vimos" explicaba.

Sobre lo que pudo ser no se sabe, las consultas al respecto fueron infructuosas (Vigilancia, aeropuertos, observatorio, todo aquello que pudiera explicarlo o, en su defecto, captarlo) así como tratar de localizar a más testigos de esta observación en una semana donde, en Huelva, ha habido más avistamientos de naturaleza desconocida y del que es estos dos testimonios es un buen ejemplo de todo ello.