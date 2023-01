El niño fantasma del hospital Manuel Lois de Huelva

El hospital Manuel Lois es uno de esos edificios donde se manifestaba lo imposible, lo paranormal y donde tuve la ocasión de entrar, hace muchos años, a investigar. Fruto de todo ello mis investigaciones y entrevistas con testigos que se vieron plasmadas en el libro Huelva Sobrenatural de Niebla Ediciones.

Hechos que los testigos me narraron en primera persona y que no me cabe ninguna duda de su realidad. Guardias de seguridad atemorizados por una "silueta fantasma", médicos y enfermeras que, en la parte de urgencias, escuchaban lamentos y sonidos extraños o "buscadores de misterios" que se vieron asaltados por lo paranormal en este mismo punto.

La historia lleva a contar como los pasillos del Manuel Lois eran el escenario perfecto para la manifestación de una "dama de blanco", una mujer que ubican como una religiosa en tareas sanitarias y que era la responsable de "olas de frío" inenarrables o de fallos en la electricidad de aparatos del hospital. Incluso se llegaban a escuchar susurros o pisadas en la noche, estando el hospital en activo, antes de ser abandonado, y que ya llevaba a pensar que algo muy extraño sucedía dentro del mismo.

El edificio quedó abandonado, sólo activo en su parte de urgencias, y los fenómenos siguieron produciéndose viviéndose todo tipo de circunstancias extrañas, incluso había testimonios de personas que decían que habían sentido a un niño llorar y que se atribuía a los gatos que habían hecho del lugar su hogar. Sin embargo también apareció una fotografía a la cuál parecía asomarse un niño y, con timidez, mirar al exterior.

Más experiencias extrañas

Hay relatos realmente impresionantes, como el María Dolores R. que comentaba textualmente: "En el año 1992 nació mi hijo en ese hospital y la segunda noche que pasaba allí con mi hijo de madrugada entró una enfermera con una paciente nos preguntó a mi compañera y a mi si nos importaba que dejase allí a la paciente porque no había habitaciones libres le dijimos que no nos importaba la enfermera movió un mueble que había allí y puso la cama con la paciente. Mi compañera le preguntó qué que había tenido y la mujer le dijo que una niña pero que había nacido muerta. La mujer se quiso levantar de la cama y al hacerlo le vino una pequeña hemorragia la enfermera le dijo que se acostase y mi compañera le dijo que iba a llamar para que vinieran a limpiar la sangre a lo que la enfermera le respondió que no se preocupara que ella avisaba. Cuando despertamos por la mañana no estaba ni la cama ni la paciente todo estaba en su sitio mi compañera le preguntó a una enfermera que dónde estaba la paciente que llegó por la noche y le dijo todo lo que habíamos hablado y nuestra sorpresa fue cuando nos dijo que aquella noche no había habido ningún parto y menos con esas características nosotras pensamos que no querían darnos información por lo que mi compañera insistió y nos dieron la misma respuesta al día siguiente nos dieron de alta y nunca más pensé en ese incidente pero cuando salió en cuarto milenio todo me encajó como si fuera un puzle y como he comentado al principio eso fue en el año 1992 el 19 o 20 de Diciembre".

Sobre la aparición de ese niño poco se sabe salvo esa extraña fotografía que hoy les mostramos...