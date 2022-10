Emilio Duró aconseja "no priorizar la razón sobre el corazón"

"No priorizar la razón sobre el corazón" y "nunca irse a dormir con deudas pendientes" son algunos de los consejos que Emilio Duró dio a las más de 600 personas que acudieron a la conferencia sobre motivación y superación titulada El viaje de la vida ¿Luces cortas o luces largas?, organizada por Mentes Expertas con la colaboración del CSIF en el Auditorio de la Casa Colón. Entre los asistentes se encontraba la plantilla del San Roque de Lepe.

A través de anécdotas y experiencias personales logró conectar con el público, al que mediante preguntas hizo partícipe de la charla, en la que no faltaron los toques de humor y la música para conseguir llevarlo a distintos estados emocionales.

Según apuntó el conferenciante, la primera causa del fracaso en la vida es el miedo, que impide que las personas puedan hacer realidad sus sueños, así como el ego, "somos tan paranoicos que creemos que todo el mundo está pendiente de nosotros". Subrayó que "la vida es como la interpretas, hay gente que ve cosas positivas y otras, negativas".

Duró explicó que de cada cien personas, ochenta y dos son negativas, "hay que ser realistas, tenemos la capacidad de echar la culpa a los demás" y "no puedes culpar a la gente de lo que te ocurre a ti". Comentó que hay dos alternativas ante la vida. Por una parte, quejarse y lamentarse y, por otra, verlo de manera positiva.

Indicó que el rendimiento tiene que ver con los estados de ánimo, "somos los peores enemigos de nosotros mismos, fracasamos por golpes emocionales no racionales", a lo que añadió que "la felicidad es dormir sin miedo y despertar sin angustia". Recalcó que el 95% de las cosas que nos preocupan no han pasado nunca y no pasarán y aseguró que el 80 ó 90% del éxito de una persona viene de su forma de ver la vida. Considera que una persona positiva es aquella que cuando tiene un problema se pregunta qué puedo hacer y dirige su vida.

Instó a los presentes a "no vender vuestra vida". Manifestó que en una encuesta realizada a centenarios sobre de qué se arrepentían, estos dijeron de "trabajar tanto a costa de la salud y de la familia, no haber sido más feliz, no haber expresado más sus sentimientos y de haberse ido a vivir lejos de sus seres queridos", por lo que invitó a los asistentes a la conferencia a no caer en el mismo error.

Aconsejó que se dejen la vida por lo que dé la pena y se vayan a dormir satisfechos. Destacó que el que tiene un porqué vivir encuentra el como. "La mente es un buscador que tú programas, se puede programar la vida cómo queráis". Entre sus consejos están "dormir ocho horas, te cambia la vida; ponerse en forma y estudiar" y, fundamentalmente, "ponerle pasión a la vida" y "pensar que el universo es amor y todo lo que pasa en la vida es por tu bien".

Emilio Duró fue presentado por Marina Zambrana y Pedro Cornejo, fundadores de Mentes Expertas, que hace diez años dejaron sus trabajos y se embarcaron en esta aventura tras asistir a una conferencia de Duró. Cornejo apuntó que muchas de las cosas que dice el conferenciante las sabemos pero la cuestión es si las hacemos o no, si se toman decisiones en la vida para cambiar a mejor, "los conocimientos son importantes pero la actitud aún más". Zambrana resaltó que "el objetivo es ayudar a la gente a conocerse un poco más para ser felices".

La inclusión de Huelva en el tour de Mentes Expertas, gracias al convenio con el sindicato CSIF en el año 2018, trajo a la capital onubense a Víctor Kuppers, Pedro García Aguado y a Javier Iriondo, y tras un parón de tres años por la pandemia, a Emilo Duró.