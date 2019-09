Diputación impulsa el desarrollo turístico a través de cinco proyectos europeos

El impulso al desarrollo turístico sostenible y la creación de nuevos equipamientos destinados al ocio y al disfrute de espacios naturales y culturales de la provincia es uno de los objetivos básicos en los que está trabajando el Área de Desarrollo Local de la Diputación de Huelva a través de la gestión de cinco proyectos europeos. Concretamente, se trata de las iniciativas Uaditurs II, Destino Frontera, Fortours, Valagua y Odyssea Blue Heritage, todas ellas incluidas dentro del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 y financiadas en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Aunque se trata de iniciativas con objetivos muy diversos, en general contemplan acciones que buscan un impulso decidido a un sector que, según demuestran los últimos datos, sigue en crecimiento en la provincia y supone una gran oportunidad para crear riqueza y empleo. Otro nexo común es que todos estos proyectos se desarrollan en colaboración con distintos municipios, comarcas y entidades portuguesas, con lo que se reafirma el trabajo de cooperación transfronteriza que se viene realizando desde hace años. La Diputación ha gestionado con estos proyectos una inversión de más de dos millones de euros, de los que el 75% están financiados por fondos Feder.

Uno de estos proyectos con un claro enfoque al impulso del turismo es Destino Frontera, que tiene como finalidad básica desarrollar y potenciar este sector en toda la Raya Ibérica, desde la zona norte de España y Portugal hasta el sur como un destino único, integrado y estructurado. Este proyecto pretende hacer de la frontera el elemento de valor añadido y diferenciador respecto a otros destinos turísticos.

Para ello, se ha realizado un inventario de los recursos que existían a lo largo de toda la frontera, incluyendo los recursos naturales, culturales y de equipamiento. En base a ese análisis, se ha elaborado un plan estratégico de acción para el desarrollo y promoción del turismo de frontera y se han creado y estructurado -de la mano de expertos del sector- unos productos turísticos en torno a cuatro ámbitos temáticos diferentes: enoturismo, patrimonio naturaleza y agua.

Junto a estas acciones, se están desarrollando otras que se centran en la capacitación de los agentes turísticos -empresarios, profesionales y técnicos-, de forma que conozcan realmente en qué consiste el producto turístico del destino de frontera. A ello se unen acciones de sensibilización entre la población en general y actuaciones de comunicación como la que se celebró esta semana pasada y gracias a la cual un grupo de influencers especializados en turismo han visitado distintos puntos de interés de la provincia onubense y del Algarve portugués.

En el caso de Uaditurs II, este proyecto se centra en el entorno fronterizo del Bajo Guadiana y tiene como objetivo principal la puesta en valor de los itinerarios ambientales y culturales realizados en anteriores convocatorias -Guaditer y Uaditurs-, consolidándolos y ampliándolos. Así, pretende potenciar un turismo sostenible y de calidad, que atraiga a visitantes de distinta tipología y edad, de tal forma que el sector de sol y playa se vea complementado con el turismo natural, cultural, gastronómico, histórico, activo, de interior y con actividades a lo largo de todo el año.

Dentro de esta iniciativa, la Diputación onubense está acometiendo obras de adecuación, mejora, señalización y dotación de zonas de descanso en 60 kilómetros de caminos y vías pecuarias, con el objetivo de propiciar su uso como rutas de cicloturismo, senderismo y otras actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo rural. La finalidad última de esta acción es crear un corredor hispano-luso que conecte las localidades de Pomarao, El Granado, Villanueva de los Castillejos y San Bartolomé de la Torre.

Junto a estas obras, que están actualmente en ejecución, ya se han desarrollado otras importantes actuaciones dentro de este proyecto, como por ejemplo la homologación de 500 kilómetros de vías naturales para BTT y senderismo, y se está trabajando en otras como la creación de una APP-web que recoja la red de BTT y rutas de cicloturismo en la provincia onubense, junto al desarrollo de diferentes acciones de promoción y difusión acerca de la existencia de este tipo de recursos enfocados al turismo de naturaleza y cultural.

En el caso de Valagua (Valoración Ambiental y Gestión Integrada del Agua y de los Hábitats en el Bajo Guadiana Transfronterizo), el proyecto se centra fundamentalmente en poner en valor los recursos ambientales existentes, no solo reforzando su riqueza ambiental sino también, de una manera sostenible, aprovechando su potencial turístico y de gestión en aquellas zonas que son protegidas y que integran la Red Natura 2000.

Dentro de este proyecto, recientemente se ha equipado el Aula de la Naturaleza en Puebla de Guzmán para promocionar el lugar y su entorno dentro de la temática ‘Naturaleza y Agua’ y para formar e informar a la ciudadanía sobre el concepto de agua como recurso natural y la interrelación de este elemento con el hombre en la comarca del Andévalo desde el punto de vista natural, social y económico. También se está procediendo al equipamiento de un centro de visitantes en el Puerto de la Laja, el cual se pretende dotar de contenido relacionado con el río, la minería y el contrabando para promocionar este enclave único.

Otras de las actuaciones incluidas en Valagua son la construcción de dos miradores en San Silvestre de Guzmán y en Sanlúcar de Guadiana. Ambas actuaciones se han ejecutado en las proximidades de los molinos de viento, en el caso de San Silvestre de Guzmán, y en la zona de los antiguos molinos de viento en Sanlúcar de Guadiana, como excelente oportunidad de aprovechar y potenciar el importante legado patrimonial, cultural y paisajístico existente en esta zona de frontera. El proyecto también contempla workshops sobre el estado de las aguas transfronterizas del Guadiana, así como numerosas acciones de sensibilización ambiental con diferentes colectivos.

El proyecto Fortours, en cambio, se centra en potenciar el atractivo turístico del patrimonio histórico y defensivo que ostentan muchos de los pueblos de la franja transfronteriza. Concretamente, esta iniciativa busca la valoración del patrimonio defensivo y se planteó con el objetivo de crear una ruta de fortificaciones de frontera a la cual se vinculasen los distintos recursos relacionados en la misma, incidiendo además en su dinamización turístico-cultural.

La Diputación de Huelva está desarrollando dentro de este proyecto importantes actuaciones, como por ejemplo las obras de rehabilitación del Castillo de Aracena, con las que se está restaurando y poniendo en valor esta fortificación para garantizar su conservación y accesibilidad y para impulsar una mayor dinamización turístico-cultural-patrimonial.

Y es que Fortours busca poner en valor dos rutas centradas en los castillos existentes en ambos lados de la frontera. Una de ellas es la llamada Ruta Norte - Fortificaciones Bajomedievales de la Banda Gallega y la otra es la Ruta Sur - Fortificaciones Señoriales de la Tierra Llana. En total, ambas engloban a 32 castillos que se reparten en distintos puntos de la geografía onubense y portuguesa.

Además, la Diputación onubense está desarrollando otras actuaciones importantes dentro de este proyecto, como la colocación de señalética explicativa o la musealización del castillo, así como acciones relacionadas con la implantación de tecnologías TICs para la dinamización e impulso del turismo de recursos culturales de fortificaciones. De este modo, por ejemplo, se van a instalar códigos QR en todos los castillos de la provincia que forman parte de ambas rutas para que los visitantes puedan acceder a una completa información de los mismos desde su móvil o tablet.

En cuanto a Odyssea Blue Heritage, este proyecto está asociado a la Buena Práctica Europea Odyssea, y tiene como finalidad posicionar las ciudades portuarias costeras como puertas de acceso del territorio y como elementos dinamizadores socioeconómicos que ponen en valor e integran la historia, la cultura, los productos y la identidad local con un modelo común transfronterizo.

Para ello, en este proyecto se ha elaborado un inventario monográfico de recursos náuticos, culturales, patrimoniales y naturales de un itinerario mar-tierra hispano-luso, que posteriormente se ha integrado en un SIG marítimo y terrestre y con el que se ha creado una web app que permite que los turistas que se acercan a estas zonas puedan obtener información directa de los distintos puntos de interés.

Dentro de este proyecto también se han ejecutado acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos de esta zona, como por ejemplo la visita de bloggers e influencers que ha organizado conjuntamente con Destino Frontera. Todo ello incidirá sin duda en un mejor conocimiento de todas las posibilidades que ofrecen la provincia de Huelva y toda la franja fronteriza con Portugal como un destino de alta calidad y riqueza.

FICHAS POR CADA PROYECTO:

Destino Frontera

Título: Estrategia de desarrollo turístico de la frontera ibérica.

Socios: Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular (beneficiario principal), AECT Eurocidade Chaves-Verin (Ourense), AIMRD Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero (Valladolid), ZASNET-AECT Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial, Diputación de Salamanca, CEC – Conselho Empresarial do Centro/CCIC – Cámara de Comércio e Industria do Centro, Triángulo Urbano Ibérico Rayano – TRIURBIR AEIE, Diputación de Huelva y Odiana.

Presupuesto total del proyecto: 1,5 millones de euros

Presupuesto de la Diputación de Huelva: 210.562 euros

Objetivo principal: El proyecto busca implementar una estrategia de desarrollo turístico de la frontera entre España y Portugal como destino único, integrado y estructurado, basado en los recursos endógenos compartidos y en la especialización de la oferta.

Uaditurs II

Título: Promoción del turismo sostenible en el Bajo Guadiana a través del itinerario ambiental y cultural en el marco de una estrategia común.

Socios: Junta de Andalucía; Diputación de Huelva; ADPM – Associaçao de Defesa do Património de Mértola; Ayuntamiento de Huelva; Cámara Municipal de Alcoutim; Cámara Municipal de Castro Marin; Cámara Municipal de Mértola; Cámara Municipal de Serpa; Cámara Municipal de Vila Real do Santo Antonio; Odiana.

Presupuesto total del proyecto: 2,95 millones de euros.

Presupuesto de la Diputación de Huelva: 773.333,33 euros.

Valagua

Título: Valorizaçao ambiental e gestao integrada da água e dos habitats no Baixo Guadiana transfronteiriço.

Socios: ADPM – Associaçao de Defesa do Património de Mértola; Diputación de Huelva; Odiana – Associaçao para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana; Universidad de Huelva; Universidade do Algarve; Junta de Andalucía; ICNF – Instituto da Conservaçao da Naturaleza e das Florestas.

Presupuesto total del proyecto: 1.008.566,12 euros.

Presupuesto de la Diputación de Huelva: 353.228 euros.

Fortours

Título: Fortificaciones de frontera: Fomento del turismo cultural transfronterizo

Socios: Junta de Andalucía; Diputación de Huelva; Dirección General de Cultura del Algarve; municipio de Castro Marim; municipio de Alcoutim; municipio de Serpa.

Presupuesto total del proyecto: 2,1 millones de euros.

Presupuesto de la Diputación de Huelva: 600.000 euros.

Odyssea Blue Heritage

Título: Desarrollo de modelo de ecoturismo capitalizando buenas prácticas europeas para valorizar el potencial económico y uso sostenible del patrimonio cultural y natural de territorios costeros, marítimos y rurales.

Socios: Junta de Andalucía; Diputación de Huelva, municipio de Faro, municipio de Lagos, municipio de Vila do Bispo, Regiao de Turismo do Algarve.

Presupuesto total del proyecto: 790.502,50 euros.

Presupuesto de la Diputación de Huelva: 100.000 euros.