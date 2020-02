Dimite el presidente de Huelva por una sanidad digna dos días después de su ratificación

Diego Mora López ha presentado su dimisión "irrevocable" como presidente de Huelva por una sanidad digna y como socio fundador de la misma. Una noticia, que ha comunicado él mismo a los medios y que llega justo dos días después de que fuese ratificado por "unanimidad" como presidente en funciones tras una asamblea extraordinaria en la que también fueron nombrados por "mayoría" seis nuevos miembros para la junta directiva. El objetivo principal era "renovar una junta directiva que en el último año había perdido el 50% de sus miembros, algunos por motivos personales, otros por discrepancias con el rumbo que había tomado dicha asociación", según cuenta el propio Diego Mora.

A la salida de dicha asamblea, cuenta Mora, "el espíritu de la mayoría de los asistentes y de los nuevos cargos electos era de euforia" puesto que la intención era "empezar a trabajar desde ya, íbamos a intentar reactivar el papel que Huelva por una sanidad digna tuvo como movimiento social y nos íbamos a dejar la piel en ello".

"Sin embargo, menos 24 horas después, algunas personas de la anterior junta directiva expresaron su disconformidad con los resultados, sus dudas sobre la legalidad o no de las votaciones y nos comunicaron la impugnación de los resultados", expresa Diego Mora.

Ante esta situación, Mora apunta que no está dispuesto a "participar en ningún proceso" que, según piensa, "será el fin de esta asociación". Y es que "ni el secretario ni yo mismo somos conscientes de haber cometido ninguna irregularidad". Y además, Mora no admite que, una vez que se ha realizado la votación, ningún miembro, por no estar de acuerdo con los resultados "ponga en duda mi honorabilidad o mi lealtad para con esta asociación, a la que (no solo yo) hemos dedicado tanto tiempo, esfuerzo, y que tantos sinsabores nos ha producido".

Diego Mora ha finalizado su comunicado de la siguiente manera: "impúgnense los resultados, defiéndase en los tribunales una posición u otra, pero no cuenten conmigo para ser participe del proceso de demolición, desde dentro, del que llegó a ser el movimiento asociativo mas potente que ha tenido esta provincia. Realmente pienso que Huelva por una sanidad digna no merece este final y que Huelva necesita, ahora más que nunca, un movimiento de esas características que nos saque de la mediocridad que padecemos en materia sanitaria, (como en tantos aspectos) y dejar de ser la provincia conformista y resignada que siempre ha sido. Que sean otros quienes lo intenten".