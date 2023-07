Detectan falta de personal y deficiencias en centros de Servicios Sociales en Huelva

Detectan falta de personal y deficiencias en edificios del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva. Así se recoge en el informe que el nuevo equipo de gobierno ha encargado para conocer las necesidades, problemas pendientes por resolver y prioridades a las que dar respuestas. El equipo de gobierno quiere mejorar los servicios sociales de la ciudad. Fue éste el primer departamento que visitó Pilar Miranda como alcaldesa. El informe que han elaborado los técnicos "es demoledor".

Según el documento, en esta concejalía, que pasa a denominarse Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad, al frente de la cual está José Manuel Moreno, en materia de personal faltan por cubrir los puestos de tres trabajadores sociales, un educador, un psicólogo y cinco auxiliares de administración.

Respecto al estado de los centros, que dependen de este área municipal, las deficiencias más comunes están vinculadas a la ausencia de un mantenimiento básico: pintura, humedades, suelos o mobiliario en muy mal estado.

En el Centro Social El Torrejón el informe recoge que las fachadas están llenas de graffitis, pinturas o afectadas por la quema de basura y otros objetos en sus inmediaciones. Respecto al mobiliario, las sillas y otros materiales han sido utilizados en otras concejalías sin haber sido repuestas y destaca el documento el mal estado de los equipos de sonido y del mobiliario en general de todo el edificio, a lo que se une la falta de aire acondicionado y climatización en gran parte del edificio, aparte, donde lo hay funciona mal o está estropeado.

El Centro Social Lazareto lleva años, según el informe, sin que desde el Ayuntamiento se hagan reparaciones. Se apunta en el documento que en el antiguo local de los Consejos Locales hay okupas, que utilizan además la zona circundante como tendedero, trastero o para hacer barbacoas, "es un foco de insalubridad e inseguridad al ser frecuente el trapicheo de drogas".

En lo que es el Pasaje Alanís de la Sierra y el centro, "hay paredes cubiertas de pintadas, excrementos y orines de perros y personas"; el campo de petanca, hace cinco años que no se puede usar por estar "lleno de excrementos de perros y abandonado". Algo parecido sucede con la parcela que rodea el centro, "el abandono provoca que se llene de excrementos de perros y sea utilizado como vertedero de objetos voluminosos".

Tal y como se apunta en el informe "los responsables del centro denuncian que las solicitudes de reparación nunca se han contestado por parte del Ayuntamiento. Hay correos sin respuestas desde 2019". Señala que más del 90% del mobiliario tiene más de 30 años, "desde que se abrió el centro no se ha cambiado nada". Aparte están "los clásicos problemas con la climatización y el aire acondicionado".

En el Centro Social Marismas del Odiel no hay ningún tipo de climatización, hay una preinstalación "no probada desde su construcción". Tampoco hay sistema de seguridad, las alarmas no funcionan y el mobiliario básico está en mal estado. El informe incide en que "nunca se ha hecho una prueba de evacuación en caso de incendio y no se realiza mantenimiento del sistema anti-incendio", con lo cual "el peligro para los usuarios es evidente".

En el Centro Social La Orden, hay problemas de climatización, no funciona el aire acondicionado centralizado y se destaca que todos los ventiladores y estufas del centro han sido comprados por los propios trabajadores; la alarma anti-incendios "da problemas", la de robos y el sistema de videovigilancia no funcionan, y falta de mobiliario básico de todo tipo, aparte de "problemas clásicos por la falta de mantenimiento: humedades, moho...".

En el Centro Social Cristina Pinedo falta el aire acondicionado y hay filtraciones de agua; las cerraduras, pomos de las puertas y material básico están en mal estado; la iluminación de emergencias no funciona y el mal funcionamiento del ascensor "ya ha provocado varios golpes entre usuarios, especialmente mayores o personas como movilidad reducida", así como problemas básicos de mantenimiento general en el edificio.