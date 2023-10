David Toscano: “Binómico es el espejo en el que Huelva refleja su rica herencia gastronómica”

–En su opinión, ¿qué ingredientes únicos aporta Huelva a este delicioso caldero cultural?

–Huelva, con su rica historia marítima y su influencia en el descubrimiento del Nuevo Mundo, ha tejido lazos inseparables con Iberoamérica. Nuestro legado es una amalgama de tradiciones, culturas y sabores. Desde la influencia árabe hasta las huellas americanas, cada rincón de Huelva destila una esencia única que, sin duda, hace de esta tierra un cruce de caminos cultural. En términos gastronómicos, esta confluencia ha dado lugar a platos y sabores que fusionan lo mejor de ambos mundos, ofreciendo a los paladares una experiencia que sólo Huelva puede brindar.

–Si pudiera resumir en una sola frase el impacto y legado que Binómico busca dejar en la provincia de Huelva, ¿cuál sería?

–Diría que Binómico es el espejo en el que Huelva refleja su rica herencia gastronómica y sus lazos con Iberoamérica.

–La Diputación de Huelva ha mostrado un fuerte compromiso con Binómico. ¿Cómo encaja Binómico en la estrategia del ente provincial para fomentar el turismo, la cultura y el desarrollo económico de Huelva?

–Para la Diputación, Binómico no es sólo un congreso, es una celebración de nuestra identidad. Se alinea con nuestra estrategia provincial al promocionar Huelva como destino turístico de calidad, impulsar nuestra cultura y tradiciones, y fomentar el desarrollo económico mediante la promoción de productores locales y la potenciación de nuestros sectores más emblemáticos. Binómico es una ventana que nos permite mostrar al mundo la riqueza y diversidad de la gastronomía onubense. Es más, creo que hay que potenciar la iniciativa con actuaciones que hagan posible que la imagen de la provincia de Huelva gane enteros tanto aquí, en nuestra propia tierra, como al otro lado del Atlántico. Es mucho lo que tenemos que mostrar y numerosos los lugares y las personas a las que tenemos que llegar.

–Binómico tiene un lema potente: Metamorfosis. En su opinión, ¿cuál es la mayor transformación que ha experimentado la gastronomía onubense en los últimos años?

–La gastronomía onubense ha evolucionado conservando su esencia tradicional mientras abraza innovaciones modernas. El uso de técnicas contemporáneas aplicadas a ingredientes locales es, sin duda, la metamorfosis más notable, ofreciendo experiencias culinarias únicas que cuentan la historia de Huelva en cada bocado.

–Dado que Binómico está haciendo esfuerzos para inculcar una pasión por la cultura gastronómica en las generaciones más jóvenes, ¿qué consejo o mensaje le gustaría enviar a los jóvenes chefs onubenses que se sientan inspirados por este congreso?

–A nuestros jóvenes chefs y a quienes aspiran a serlo les diría que la pasión y el respeto por nuestra tradición culinaria guíen cada plato que creen. Que aprendan de los maestros, pero no teman innovar. Ellos son el futuro de nuestra gastronomía y uno de los pilares fundamentales en los que se sustentará nuestro sector turístico.

–Huelva cuenta con productos icónicos, ¿qué plato o preparación recomendaría personalmente a quienes visitan Huelva por primera vez durante Binómico?

–Huelva ofrece una variedad gastronómica inmensa. No obstante, personalmente recomendaría, porque me encanta, un plato muy de la provincia, aunque reconozco que no es de los que más se habla: la caballa. Y me gusta en sus diferentes elaboraciones. Además, es un producto incluido en las Indicaciones Geográficas Protegidas. Y también aconsejo un buen potaje con garbanzos de Escacena, que igualmente cuentan con Indicación Geográfica Protegida. Delicias de mar y de la tierra. Y, por supuesto, en toda mesa que se precie no deben faltar ni el vino blanco del Condado, ni el Jamón Ibérico DOP Jabugo ni nuestras insuperables gambas ni tampoco las fresas.