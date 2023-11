Daniel Toscano volverá a presidir la Cámara de Comercio de Huelva durante los próximos 4 años

Daniel Toscano volverá a presidir la Cámara de Comercio de Huelva, aunque marcando el inicio de una nueva etapa para la institución. Una renovación que no solo se ha limitado solo a la presidencia, sino que abarca los integrantes del Pleno, quienes asumirán roles clave en la toma de decisiones estratégicas y de cuyo seno salen los miembros del también nuevo Comité Ejecutivo.

El nuevo Comité estará conformado por Antonio Gemio, como vicepresidente primero; Javier Mateo, vicepresidente segundo; Faustino Romero, tesorero; y Luis Arroyo Marín, Luis Bermúdez, Alberto España, Virginia Fernández, Francisco Macías y Carlos Ortiz, como vocales.

Diversas autoridades institucionales de la provincia, así como representantes empresariales, sindicales, colegios profesionales, fuerzas de orden público, miembros del Club Cámara y de la Corte de Arbitraje, entre otros, han sido testigos en primera fila de la etapa que inicia la Cámara de Comercio de Huelva de cara a los próximos cuatro años.

En su discurso de aceptación, el presidente reelegido, Daniel Toscano, repasó los logros significativos de su anterior mandato y esbozó la visión para los próximos cuatro años. Destacó la importancia de la colaboración público-privada como motor para impulsar nuevos proyectos y anunció planes concretos para trabajar de la mano de entidades claves como el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial.

"La colaboración será la piedra angular de nuestra gestión", declaró Toscano, subrayando su compromiso con la apertura a otros Ayuntamientos de la provincia. Se espera que esta sinergia fortalezca la posición de la Cámara de Comercio en la implementación de iniciativas que beneficien a las actividades económicas de la provincia hacia la que se dirigirá servicios claves que presta la institución cameral como son formación, emprendimiento, internacionalización, innovación y nuevas tecnologías. En relación con esta última materia puso en valor el que será sin duda en el proyecto estelar de esta legislatura cameral y que no es otro que el coworking digital La Nao de la mano del Ayuntamiento de Huelva y que convertirá a nuestra ciudad en referente de la realidad virtual.

En su intervención, Toscano no se olvidó de reclamar las infraestructuras que necesita nuestra provincia. “En lo que a ese asunto respecta -manifestó- aun siendo un hecho constatado de que no han sido atendidas las justas peticiones de Huelva en materia de infraestructuras hidráulicas, de ferrocarril, de carretera, energéticas, etc., somos la provincia que más exporta de Andalucía; la que cuenta el segundo polo industrial más importante de España; la que acoge a uno de los 5 primeros puertos del país; la que produce el 97% de los frutos rojos de España y el 30% de Europa; la de mayor volumen de comercialización pesquera; y uno de los principales destinos de sol y playa…”

“Necesitamos, aseguró, la inversión necesaria (tan determinantes para la competitividad y el progreso de nuestra economía) por parte de nuestros Gobiernos para que la iniciativa privada pueda seguir acometiendo proyectos que ofrezcan riqueza y empleo, es decir, prosperidad allá donde se asientan”.

Además, pidió a las Administraciones el entorno adecuado para que la empresa pueda ejercer su actividad y expresó que “la estabilidad política, social y económica constituye el marco propicio para que las empresas operen, lleven a cabo nuevos planes de inversión, creen puestos de trabajo y generen actividad económica. Y esta estabilidad se fundamenta en nuestro sistema institucional, basado en la Constitución de 1978, que consagra los principios de la economía social del mercado y la pertenencia a la Unión Europea. Este es el contexto político y económico que ha permitido a España un avance sin precedentes en las últimas décadas y que debe permanecer en su esencia para continuar por la senda de la modernidad y el progreso”.

“Y no me resisto a afirmar, añadió, que la Ley de Amnistía traerá como consecuencia la desmembración del estado de derecho, que provocará un desequilibrio territorial cuyos principales damnificados serán las empresas y la inseguridad que mostraremos al exterior alejará también a posibles inversores de España”.

Y para para que las empresas puedan llevar a cabo su actividad, terminó diciendo, necesitan estabilidad política e institucional, indispensable para la seguridad jurídica, proporciona el marco cierto para la toma de decisiones, tanto empresariales como individuales”.

Con estas perspectivas, Daniel Toscano y su equipo se preparan para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten en los próximos cuatro años, consolidando así el papel crucial de la Cámara de Comercio en el panorama económico de la provincia.