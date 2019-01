Cuna de Platero consolida su transformación digital y la RSC

La cooperativa Cuna de Platero ha consolidado en el año 2018 su apuesta por la transformación digital de todos los procesos implantados en la cooperativa y por la responsabilidad social corporativa (RSC). Por un lado, con la digitalización y la puesta en marcha de un nuevo sistema de envasado y paletizado, entre otras mejoras implantadas, “hemos dado el salto a una nueva forma de trabajar”, ha explicado el presidente de Cuna de Platero, José Manuel Márquez, quien apunta que “la industria 4.0 se está implantando con éxito en Cuna de Platero”.

En este sentido, ha indicado que en este 2018, la cooperativa “se ha modernizado por completo, apostando por la mejora de la calidad y de la eficiencia energética, así como de la optimización de recursos”. Con una inversión de ocho millones de euros, la cooperativa se ha adaptado a la digitalización, manteniendo el empleo con el desarrollo de un completo Plan de Formación de más de 6.000 horas dirigido a sus profesionales y sumando nuevos perfiles adaptados a los nuevos puestos y tareas, tanto en Moguer como en Ávila.

Un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales, también conocido como Enterprise Resource Planning (ERP) o la integración de la maquinaria para controlar todos los procesos de la cadena de valor, desde la recepción hasta la expedición de fruta: producción, distribución o recursos humanos, son algunas de las mejoras implantadas durante este año.

Todo ello, junto a la plantación en el mes de marzo de fresas en Ávila, está llevando a Cuna de Platero a consolidar su propósito Your Global Berry partner ofreciendo frutos rojos todo el año. La meteorología más benigna del Norte permite la recolección de fresas de julio a noviembre, algo imposible en la provincia de Huelva debido a las altas temperaturas. “Fomentamos que se siga una alimentación saludable, con el consumo de frutos rojos, por lo que nos parece primordial que el consumidor los pueda adquirir durante todo el año”, ha explicado Márquez.

Además, bajo el claim From our fields to you, Cuna de Platero ha dado protagonismo al trabajo del agricultor, que permite que sus frutos rojos lleguen “del campo para ti”, indica el presidente de la cooperativa, que resalta que se trata de una tarea “en la que no hay intermediarios: los plantamos, cuidamos y recolectamos para que lleguen directamente a tu hogar”.

Por otro lado, durante 2018, Cuna de Platero ha iniciado la implantación de un modelo de RSC, 3impact, para convertir la responsabilidad social en el motor estratégico de su actividad y sostenibilidad. La cooperativa ha firmado un convenio con la Fundación Caja Rural del Sur gracias al que ejecuta la primera fase de este proyecto. 3impact es la puesta en marcha de una política coherente de RSC, que mejora aspectos como la comunicación y relaciones internas; la comunicación externa e imagen pública; el respeto al entorno; y otros aspectos como la reputación y las relaciones institucionales o las sinergias sectoriales y con los proveedores, además de la rentabilidad de la empresa.

Bajo el paraguas de la RSC se enmarcan gran cantidad de acciones de Cuna de Platero con su entorno, relacionadas con la educación alimentaria y medioambiental, deporte, salud, cultura y formación. Destacan iniciativas consolidadas como los “Fresayunos. Desayunos saludables de Cuna de Platero”, del que ha celebrado su cuarta edición, o el III Campamento de Inteligencia Emocional. Como novedad, ha puesto en marcha, con la colaboración de Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento de Moguer, el I Campamento Brújula, dirigido a adolescentes, para desarrollar sus competencias, y que puedan elegir de la forma más acertada su futuro formativo y profesional.

Entre las iniciativas dirigidas a mejorar la salud de los consumidores, a través de una dieta equilibrada y el consumo de frutos rojos, la práctica de ejercicio y el cuidado del entorno, Cuna de Platero ha participado en numerosas jornadas y congresos para divulgar hábitos saludables, así como ha renovado sus adhesiones a la Asociación “5 al día” y al Programa de Alimentación y Salud de la Fundación Española del Corazón (PASFEC), del que forma parte desde 2016.

Cuna de Platero ha sido la primera empresa del sector de los frutos rojos en colaborar con la Fundación Española del Corazón (FEC). “Un comité de expertos evaluó las propiedades de nuestros berries para el organismo, en general, y para la salud cardiovascular, en particular”. Desde hace dos campañas, las frutas de Cuna de Platero incorporan el sello de la FEC que las identifica como “producto que cumple con los hábitos de vida saludables” y está reconocido por la Fundación Española del Corazón.

El presidente de Cuna de Platero ha indicado que “el cumplimiento de todos estos objetivos en los que hemos trabajado en 2018 no hubiera sido posible sin el gran trabajo desarrollado por nuestro equipo humano: el agricultor, los trabajadores de la cooperativa en todos sus departamentos, etc. y especialmente la implicación de los miembros del consejo rector, sin el que no podríamos haber puesto en marcha todas estas iniciativas”.