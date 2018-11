Cs reprocha al PSOE que haya dejado a Huelva "abandonada"

Los diferentes partidos políticos continúan con la celebración de actos enmarcados en la precampaña de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 2 de diciembre. Ciudadanos reunió ayer en Huelva a más de un centenar de militantes en torno a los tres primeros cabezas de lista onubenses, Rocío Ruiz, Julio Díaz y María Ponce, y al cabeza de lista malagueño, Javier Imbroda.

Un acto que sirvió para reprochar al PSOE, entre otras cuestiones, que "haya dejado a Huelva abandonada e invisible", señaló Rocío Ruiz. Así, apuntó que el Partido Socialista ha dejado a la provincia "con la tasa de paro más alta de España, con los trenes que no llegaron, las carreteras que no se hicieron", además de con colegios "masificados, con problemas de climatización, o sin profesorado para atender a los alumnos con necesidades especiales". También habló de la Huelva que se queda, en sanidad, "sin los Chares que prometieron, con enfermos que no son tratados con dignidad".

La cabeza de lista por Huelva ha presentado a Ciudadanos como un partido que "va a combatir la falta de empleo y oportunidades de la provincia. Que va a estar atento a las necesidades de los onubenses y no va permitir que el Condado esté 30 años sin agua por la guerra entre PSOE y PP. Eso con Ciudadanos no va a pasar".

El candidato número dos por Huelva, Julio Díaz, explicó que con sólo ocho diputados en la última legislatura andaluza, Ciudadanos ha servido para que "la gran mayoría de los andaluces no tenga que pagar impuesto de sucesiones, que ningún corrupto se haya sentado en el Parlamento andaluz. Después de 40 años se han bajado los impuestos", además de que "se va a aprobar la Ley del Trasvase y hemos conseguido un aumento para los recursos de Atención Temprana o la tarifa plana para los autónomos durante 24 meses.

En esta línea y con palabras de promoción política, la número tres por Huelva, María Ponce, apunta que Ciudadanos llega "con la mirada limpia, con las ganas de hacer cosas por los andaluces y los onubenses. Es el momento del cambio y nosotros somos los únicos que podemos hacerlo posible".

El acto contó con la presencia del número uno por Málaga, Javier Imbroda, que aprovechó su presencia en Huelva para asegurar que los andaluces "no van a perdonar el silencio del PSOE de Susana Díaz mientras su partido pacta presupuestos de sanidad o educación en una cárcel. Que sea cómplice de todo eso. No le vamos a perdonar que negocie indultos para sacar a Junqueras de la cárcel. No vamos a perdonar eso. No vamos a perdonar que el PSOE pacte con los separatistas para que Pedro Sánchez esté un cuarto de hora más en la Moncloa". El número uno por Málaga reprocha a Susana Díaz "que esté callada ante hechos tan graves. Está callada. Sólo hace postureo victimista". Así, el cabeza de lista malagueño se presentó como un creyente absoluto en Andalucía y en sus posibilidades. "Creo en nuestra tierra. No como dice el PSOE, su tierra".