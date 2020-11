Cs reclama “agilidad” al alcalde porque después de cuatro meses aún no han llegado las ayudas a hosteleros y autónomos

La viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha reclamado al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, “agilidad en los pagos de las ayudas municipales prometidas por la Covid-19 porque hay hosteleros y autónomos que llevan cuatro meses esperando desde que presentaron sus solicitudes a principios del pasado mes de julio y, en la mayoría de los casos, no tienen ni una respuesta del equipo de Gobierno socialista sobre tan sólo si se ha aprobado o no su solicitud y, evidentemente, no han cobrado ni saben cuándo recibirán la ayuda prometida por el alcalde”.

Álvarez ha reclamado al equipo de gobierno “más diálogo con los representantes del sector” ya que no les está llegando la información ni los numerosos problemas que están encontrando los empresarios onubenses en la tramitación de las ayudas del Ayuntamiento, “ahora se demuestra la necesidad de la creación de una mesa de participación que trabajara para solventar los problemas que iba a generar la Covid-19, que ya planteó Ciudadanos en el mes de abril y que Gabriel Cruz se ha negado constantemente a dar participación en los asuntos de la ciudad al resto de grupos políticos del Ayuntamiento, agentes sociales, colectivos profesionales y asociaciones de vecinos”.

La viceportavoz de Ciudadanos ha pedido al alcalde Gabriel Cruz “transparencia y que informe de los problemas que está habiendo”, cuánto se lleva ejecutado de los 2,1 millones de euros que prometieron en el pleno del mes de mayo “porque ha pasado medio año ya y la realidad es que a muchos autónomos, comerciantes y hosteleros onubenses no les ha llegado el dinero, no saben en qué punto está la tramitación de sus ayudas y hay una evidente falta de diálogo con los representantes del sector que necesitan una explicación detallada de qué está ocurriendo con esas ayudas que son fundamentales para uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria, económica y social que está provocando la Covid-19”.

Álvarez ha lamentado la “falta de eficacia en la gestión del equipo de Gobierno que cuando ya debería estar ejecutándose una segunda línea de ayudas para el sector empresarial, ni siquiera han pagado la primera. Cada semana cuenta para los empresarios que pueden acabar cerrando su negocio y no es de recibo que el Ayuntamiento de Huelva apruebe en pleno unas ayudas urgentes y casi medio año después no haya sido capaz de ejecutarlas”.

La viceportavoz municipal ha señalado que “le dimos un voto de confianza en el pleno del pasado 29 de mayo a Gabriel Cruz y a su equipo de Gobierno porque entendíamos que en una situación de dificultad como la que estábamos viviendo debíamos respaldar la inyección de ayudas a los autónomos, comerciantes y hosteleros, aunque nos parecían insuficientes las aprobamos porque era necesario que se adoptaran medidas con urgencia para la ciudad con el fin de combatir la crisis y dar un mensaje a los onubenses de unidad, compromiso y responsabilidad para luchar juntos contra la Covid-19, a pesar de la negativa de Gabriel Cruz a constituir una mesa para la reconstrucción con la participación de todos los partidos, vecinos y agentes sociales”. “Casi medio año después, comprobamos la necesidad de que se hubiera constituido esa mesa de participación porque ya sabemos que no se están entregando las ayudas y que hay retrasos en los pagos”, ha concluido Álvarez.