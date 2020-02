Cs preguntará en el pleno por la demora de dos años en las obras del campo de fútbol de El Torrejón

Ciudadanos ha anunciado que preguntará en el próximo pleno al alcalde de Huelva por el retraso de dos años en el inicio de las obras de mejora del campo de fútbol de El Torrejón “porque a día de hoy lo único que tenemos es un cartel y 130 niños del Club Atlético Onubense que cada día acuden a unas instalaciones que no son las más idóneas pese a que Gabriel Cruz les prometió un campo de césped artificial, un nuevo vestuario y unos graderíos dignos”, tal y como ha señalado su portavoz, Guillermo García de Longoria.

El portavoz municipal, que ha estado acompañado en su visita a las instalaciones por la viceportavoz del Grupo Municipal, Noelia Álvarez, ha recordado que en febrero de 2018 el equipo de Gobierno socialista presentó lo que calificaron de “ambicioso proyecto de remodelación integral de las instalaciones” con una inversión de 650.000 euros en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) de Huelva. “Hace dos años el propio Ayuntamiento de Huelva ya calificaba las instalaciones de ‘deficiente’ al tener ya 30 años de antigüedad, y prometieron, además, una zona de bar, un aseo público, un acceso a discapacitados, que adaptarían el campo a las dimensiones FIFA, que renovarían el cerramiento... y lo único que tenemos es un cartel”.

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que “ésta es otra promesa incumplida más del alcalde” y que no es entendible que, si en febrero de 2018 aseguraban que ya estaba finalizado el proyecto y que se estaban ultimando la licitación de unas obras que iban a tener un plazo de ejecución de entre seis y ocho meses, “estemos ya en febrero de 2020 y las 130 familias de Huelva que utilizan estas instalaciones no puedan hacerlo en unas condiciones de dignidad y por eso queremos que Gabriel Cruz nos explique en el pleno qué ha pasado, cuando empiezan las obras que eran inminentes y cuando se va a terminar”.

García de Longoria ha recordado que “lamentablemente, la situación del campo de fútbol de la barriada de El Torrejón no es un caso aislado en la capital y Ciudadanos va a denunciar todas las semanas esta Huelva paralizada del alcalde Gabriel Cruz, porque hay por lo menos veinte obras que se prometieron y no se están haciendo”. “Insistimos cada semana en que estamos en riesgo de perder una inversión millonaria de la Unión Europea que la ciudad necesita ahora más que nunca, y no vemos ningún avance en las laderas del Conquero, en las plazas Andalucía y Los Templetes en La Orden, en las traseras de la barriada de El Carmen, en la Fuente Vieja y el Mirador del Conquero o en el skateboard del Parque Moret, obras paradas a medio ejecutar o sin ni siquiera comenzar por la falta de gestión del actual equipo de Gobierno socialista”, ha concluido el portavoz de Ciudadanos.