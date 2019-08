Cruz y Caraballo mantendrán una reunión con el ministro Ábalos

En este sentido, Cruz destaca que el encuentro servirá “ para agilizar la llegada de las infraestructuras a Huelva , porque el desarrollo económico y social de nuestra tierra no puede estar bloqueado por un proceso electoral interminable en el Gobierno Central. Huelva no puede esperar más”. Como apunta el regidor, “nos hubiera gustado tener la interlocución lógica, pero ante esta situación, nos hemos adelantado a los tiempos para agilizar los trámites en la medida que sea posible”.

Los empresarios piden más protagonismo para la sociedad civil y menos presencia política

La Cámara de Comercio y la Federación Onubense de Empresarios reclaman que las movilizaciones por las infraestructuras estén lideradas por la sociedad civil. Sus presidentes, Antonio Ponce y José Luis García-Palacios, defienden que el papel político sea secundario. García-Palacios reconoce que “está bien que las administraciones locales se reúnan en Madrid o en Sevilla con los representantes del Gobierno o la Junta, pero no tiene ningún efecto porque los políticos están en un momento y dejan de estarlo en otro, mientras que la sociedad civil perdura y es permanente en la defensa de los intereses generales”. Por ello, “el movimiento por las infraestructuras no lo debe politizar nadie, debe ser liderado por la sociedad civil”. Ponce va más allá. El presidente de la Cámara de Comercio denuncia que “en Huelva además de la pasividad tenemos un problema y es la actitud de algunos políticos que critican todo lo que huele a industria y progreso para la ciudad y la provincia. Todo proyecto que llegue lo hace con todos sus permisos y controles nacionales y europeos, pero aquí los criticamos con supuestos argumentos medioambientales. Hay políticos que en cuanto sacan su carguito se dedican a criticar todo lo que huela a desarrollo para Huelva”. Por ello, reclama que “nos pongamos las pilas y que nos dejen de tomar el pelo porque vemos que las inversiones llegan a todas las provincias. No es normal que sigamos sin conexión con Cádiz, con ese tapón que nos incomunica con el Mediterráneo”. Insiste en que “lo estamos viendo con los problemas de los regantes. Se habla mucho desde el desconocimiento. La industria química por ejemplo consume menos agua que muchos otros sectores pero el canal del Chanza es insuficiente. Tenemos polígonos que son un lujo como el Agroalimentario que ya no lo es o el Tecnológico de Aljaraque llenos de jaramagos. El proyecto CEUS lleva 20 años dando vueltas. Hay que despertar”.