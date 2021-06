Cristina Ortega publica 'La conversión: ser madre no es como lo pintan...o sí'

La publicista onubense Cristina Ortega ha publicado el libro ‘La conversión: ser madre no es como lo pintan…O sI’, una obra con la que la autora, madre de tres hijos, ha querido transmitir su experiencia como madre y mostrar a la población que la maternidad es diferente a lo que se suele contar sobre la misma en la sociedad.

“Lo que me llevó a escribir este libro es que me di cuenta de que la maternidad no es como me la habían pintado. Me hablaban de que era algo maravilloso, lo mejor del mundo, y yo me encontré con muchas dificultades que desconocía porque socialmente no está bien visto decir las cosas negativas de la maternidad. Y a mí me hubiera gustado que me hubieran contado esas cosas antes de ser madre”, ha destacado Ortega durante la presentación de la obra, que ha tenido lugar en la Microsala de la Universidad de Huelva.

Durante el acto, que ha contado con la participación de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, Cristina Ortega ha explicado que el libro no está dirigido solo a quienes han sido madres o quieren serlo, sino también a padres y a hombres y mujeres que no quieren serlo, al tiempo que ha dado las gracias a la UHU “por darme la oportunidad de presentar el libro en la Universidad de Huelva”, donde trabaja la propia autora, concretamente en la Unidad de Cultura Científica de la Innovación y en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación.

Cristina Ortega ha destacado que el libro puede ser terapéutico para madres y padres, hasta el punto de que incluso “ha sido terapéutico para mí”, ya que “empecé a escribirlo por desahogarme, por no contar esas cosas malas a la gente de mi alrededor y no sentirme juzgada como mala madre, así que empecé a escribir y a dibujar en algunos casos”, ha remarcado la autora de la obra, que también cuenta con ilustraciones relativas a la maternidad.

No obstante, la escritora deja claro que lo que cuenta en esta obra es solo “mi experiencia”. “No quiero decir que esto sea la maternidad para todo el mundo, pero la mayoría de madres se sienten identificadas en algún momento del libro”, ha proseguido Ortega, al tiempo que ha querido resaltar que, “aunque la maternidad no es como lo pintan, también tiene muchas cosas bonitas. Si no, yo no hubiera repetido”, ha matizado.

Cristina Ortega tiene un consejo para las personas que quieren ser madres o padres: “que no escuchen nada de lo que les digan, que hagan lo que sientan, que la maternidad es mucho de instinto”, asegura.

Este es el primer libro de Cristina Ortega, que admite que “siempre me ha gustado escribir” y que “la escritura y la poesía una pasión que heredé de mi padre. Siempre me ha hecho sentir muy bien escribir lo que sentía, pero siempre se había quedado en un cajón”, concluye la autora.