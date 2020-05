Coronavirus Huelva: La provincia suma otra jornada sin contagios

La noticia es que no hay noticia. Huelva no registra ni contagios ni curados en las últimas 24 horas. Según el parte médico médico emitido por las autoridades sanitarias, la pandemia sigue bajo control en la provincia. Así, la cifra de positivos por PCR se mantiene congelada en 403 mientras que los tests serológicos no aumentan y siguen estancados en los 125.

De este modo, el total de personas contagiadas por la Covid-19 desde el inicio de la pandemia asciende a 528. De ellos, 463 ya están curados y 48 personas no pudieron superar la enfermedad. Por lo tanto, quedan 17 pacientes todavía convalecientes de la Covid-19.

La Consejería de Salud y Familias informa que, actualmente, 131 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 37 se encuentran en UCI. En Huelva solo quedan cuatro hospitalizados, dos de ellos en UCI pero recuperándose de las secueltas de la propia enfermedad.