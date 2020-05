Coronavirus Huelva: La policía refuerza su presencia en zonas verdes, peatonales y de más tránsito ante la desescalada

Huelva está preparada para afrontar la primera fase de la desescalada. Los onubenses tendrán hoy la oportunidad de salir a hacer deporte o pasear de forma individual en los tramos horarios fijados y siempre dentro de los parámetros fijados por las autoridades. Para garantizar que así se cumpla, el Ayuntamiento reforzará la vigilancia en los parques, zonas verdes, espacios habituales de práctica deportiva o peatonales donde se prevé que haya una mayor presencia de personas. Así lo señaló el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, para quien “Huelva ha demostrado disciplina, solidaridad y cordura durante el confinamiento y estoy convencido que así seguirá siendo”. Las fuerzas policiales han estado desplegadas fundamentalmente en labores de control de tráfico y patrullas por la ciudad durante las últimas semanas, sin embargo “ahora se ampliará a otras zonas en las que esperamos presencia de onubenses”. Eso sí, Cruz recalca que lo harán “para ayudar, informar y guiar a que se cumplan las normas” porque “los onubenses han demostrado de sobra su civismo durante estas semanas”.

La experiencia de la semana pasada con la salida de los niños “nos sirve de aprendizaje y para tomar nota que salvo casos puntuales el comportamiento fue ejemplar de todos”, señala el alcalde en respuesta al revuelo que se generó en redes sociales por incumplimientos de las medidas. Cruz sostiene que “hay que entender que la particularidad de los niños, que hace más complicado que a esa edad mantengan las distancias, pero hablamos de adultos responsables y Huelva ha demostrado de sobra su madurez durante estas semanas”. La ciudad “ha estado a la altura y lo va a volver a demostrar en cada paso que demos en el calendario que establezca el Ministerio de Sanidad”.

En la vuelta a la “nueva normalidad”, Cruz está muy preocupado por “el sector de la hostelería y el turístico ya que son claves en la vida económica y social de nuestra provincia y por lo tanto en la desescalada”. Para ambos pide “medidas mucho más concretas que las actuales porque hay que asegurar que dentro de las máximas garantías sanitarias se recupere la actividad económica, se pueda volver a esa normalidad que permita que ningún negocio se quede atrás”. Para ellos “va a ser muy complicado abrir si no se afina más en las medidas y se ofrece alternativas más flexibles”. El alcalde entiende que “abrir un bar o restaurante para habilitar el 30% de la terraza no es rentable para muchos y se trata de no dejar a nadie atrás”.

"En la salida de los niños hubo actuaciones puntuales de incumplimiento que nos sirven de experiencia”

En este sentido, el Ayuntamiento está “ultimando” un plan de apoyo a los sectores económicos a los que “en breve les trasladaremos un borrador para consensuar un documento común” que fije los medios con los que “salvar nuestra actividad económica para que Huelva recupere su crecimiento y vuelva a ser esa ciudad que vibra, en la que nos gusta vivir y de la que nos sentimos tan orgullosos”.

"Estamos ultimando el borrador de un plan de apoyo a los sectores económicos para consensuar las medidas”

“Nadie va a jugar con la salud de los onubenses ni nos va a tomar como banco de pruebas para sus experimentos”. A Gabriel Cruz no le hace “ninguna gracia” que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya propuesto que provincias como Huelva o Almería, con menor incidencia del coronavirus, encabecen la desescalada.

"Nadie va a jugar con la salud de los onubenses ni vamos a consentir ser el banco de pruebas de otros”

El regidor onubense defiende que “aplicaremos el mismo calendario que todos, siguiendo las instrucciones que marque el Ministerio de Sanidad y respetando por encima de cualquier otra circunstancia la salud de todos los onubenses”. Cruz advierte que “Huelva no va a ser un conejillo de Indias ni el banco de pruebas de nadie, no vamos a consentir que quieran probar con nosotros para aprender de los errores antes de aplicarlos en otras provincias. Con la salud de los onubenses no va a jugar nadie. Juanma Moreno no va a experimentar con nosotros”. Sobre los datos en los que se basa la Junta, Cruz defiende que “si Huelva ha cumplido y tiene menos incidencia que otras zonas es porque se lo ha ganado con su disciplina, responsabilidad, sacrificio y solidaridad, no para nos quieran utilizar de experimento. Los onubenses se merecen un respeto y que se apliquen las fases que marque Sanidad para ir dando pasos de una fase a otra según estos parámetros.