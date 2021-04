Coronavirus Huelva: leve caída de la incidencia, siete municipios cerrados y nivel 2 excepto en el Condado

La tasa de incidencia en los últimos catorce días ha pasado a ser en Huelva de 251 a 244,9 por 100.000 habitantes. Un descenso leve en el cómputo provincial que no se produce en todos los distritos sanitarios. El de Sierra de Huelva-Andévalo ha pasado de 167,7 a 169,2 de miércoles a jueves y el de Huelva-Costa de 165,8 a 166,5. El de Condado-Campiña ha descendido un poco de 433,3 a 411,6, notablemente más alto que el que registran los otros dos distritos.

No obstante, toda la provincia se sitúa en un nivel 2 de alerta a excepción precisamente de la comarca del Condado, que tiene alerta 3. Estos niveles vienen marcados por indicadores como la ocupación de camas UCI, la incidencia acumulada en catorce días y en mayores de 60 años, las pruebas diagnósticas y el índice de hospitalización.

Según los últimos datos actualizados por la Consejería de Salud, es la capital onubense la localidad que sumó más contagios nuevos en la última jornada, 39, con una tasa de incidencia de 198,1 por 100.000 habitantes. Esta tasa se eleva a 1.329,8 en el caso de Cumbres de San Bartolomé y las 1.315 de Cumbres Mayores.

En el caso de la primera se le ha aplicado el cierre perimetral pero aunque sobrepasa los mil casos, el comité territorial de alerta de salud pública ha decidido no suspender la actividad no esencial por decisión del comité territorial de alerta de salud pública y tras evaluar los informes epidemiológicos. Por su parte Cumbres Mayores, Almonte y Santa Olalla del Cala son los tres municipios onubenses con cierre perimetral más suspensión de la actividad no esencial.

La primera de estas dos medidas de restricción afectan también a Cartaya, Chucena, Lucena del Puerto y Rociana del Condado. Por último, Santa Ana la Real y Galaroza, con menos de 1.500 habitantes, no se cierran a pesar de superar la tasa de 500 por indicación de las autoridades sanitarias.