Coronavirus Huelva: Los hosteleros valoran que las restricciones por fin se centren en el “ocio descontrolado”

La Junta de Andalucía, a propuesta del comité de expertos reunido el pasado martes, decidió introducir algunos cambios en las medidas en vigor para tratar de contener la expansión del coronavirus en la comunidad.

Entre otras, acordaron la modificación de aforos en hostelería y en los locales de ocio nocturno, donde también tendrán que poner en marcha un registro de entrada obligatorio para facilitar la posibilidad de rastreo en caso de contagio. Ante el anuncio de estas medidas, las reacciones de los hosteleros onubenses no se han hecho esperar.

Así, Rafael Acevedo, presidente de la Asociación Provincial de Bares y Cafeterías de Huelva (Bareca) trasladó el rechazo hacia las nueva medidas, entendiendo que “van a ser un nuevo revés a la economía de sus negocios y un paso atrás”.

Acevedo también recordó que el auténtico problema radica en los botellones que se extienden a lo largo de nuestros pueblos y ciudades sin control alguno, “por lo que valoramos positivamente el anuncio del cierre de las playas, aunque creemos que llega tarde, se sabía que el problema estaba ahí y no en los establecimientos y no se ha actuado, por lo que una vez más se equivoca el político y lo paga el empresario”.

Por otro lado, Antonio Ramón Macías, presidente del la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, ha valorado que por una vez las medidas no se hayan centrado en restringir la actividad de los hosteleros, “ya que en esta pandemia hemos sido siempre los más atacados y esta vez parece que por fin la Junta de Andalucía está siendo consciente de que la hostelería no es el problema, si no al revés, puede ser la solución”.

Para el presidente de los hosteleros, su gremio ofrece un ocio contralado, “frente a los desmadres de las fiestas privadas o los botellones, que es donde están realmente los focos de contagio, y por fin parece que han se han dado cuenta”.