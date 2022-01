Coronavirus Huelva: Las hospitalizaciones rozan el máximo en una jornada de récord

En lo más duro de la pandemia, cuando la incidencia no estaba mediatizada por las vacunas, la situación de los hospitales en las fechas de la Semana Santa en pleno confinamiento, estaba al borde de la saturación. Eran entonces poco más de un centenar de afectados los que precisaban atención en los centros hospitalarios de la provincia de Huelva. Ayer, las cifras facilitadas desde la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, reconocían que había ingresadas 96 personas, ocho de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos. Lo peor es que la sexta ola, lejos de remitir, golpeó a la provincia con la mayor cifra desde que hay registros.

En un solo día, engrosaron las listas de contagiados por Covid, 982 personas en Huelva, cuarenta casos más que la cifra más alta alcanzada hasta ese momento. Pese a todo, la incidencia ofrecía un leve respiro en unos números que fueron los mejores de todas las provincias andaluzas. La siguiente con más casos fue Jaén y sobrepasó los 1.500 y, además, Huelva fue la única en la que no se contabilizaron fallecidos en un día con 31 personas muertas por Covid en Andalucía.

El reparto de los nuevos contagiados volvió a mostrar claras diferencias respecto a cada una de las tres zonas sanitarias en las que se divide la provincia, y preocupa en especial la situación de la Sierra, ya que suyos son 309 casos nuevos, lo que lleva a la tasa de incidencia a elevarse más de 273 puntos sobre el día anterior. En las otras dos zonas, se aprecia un descenso acusado en el Condado con una bajada de 43 puntos y 196 casos nuevos y en Huelva-Costa, donde a pesar de añadir 477 afectados más, la incidencia cae en 49 puntos.

La situación por municipios también refleja disparidad entre ellos, aunque preocupa la extensión de los contagios en Valverde del Camino que ha añadido en las últimas horas 78 nuevos contagios en una población de poco más de 12.750 habitantes con lo que la tasa se dispara por encima de los 2.878. La capital onubense es la responsable de casi la cuarta parte del total de nuevos afectados con 250; Nerva con 40, Cortegana con 39 contagios, Gibraleón con uno menos, Lepe con 37, Almonte y Ayamonte con 35 respectivamente, Aracena con 33 casos e Isla Cristina con 32 son los municipios que más suman en esta cifra de récord.

En medio de esta extensión generalizada de contagios, la delegada provincia de Salud, Manuela Caro, confirmaba la información adelantada por Huelva Información en la que se apuntaba a que Huelva disponía de cinco alas abierta en centros hospitalarios para pacientes Covid. Caro puntualizó que una de ellas se encuentra en el Hospital de Riotinto, dos en el Infanta Elena y las otras dos en el Juan Ramón Jiménez. Actualmente, según ha apuntado Caro, hay 96 personas hospitalizadas y 8 en UCI. La tasa de incidencia es superior a la andaluza, mientras en Huelva está en 1.542, la andaluza es de 1.364.

La responsable de Salud quiso recordar que el pasado miércoles “tuvimos una cifra de 718, que es algo menor de la del 17 de enero, que fue la máxima en la sexta ola, con 1.075 personas que se contagiaron de Covid” aunque ese día era lunes y se contabilizaban los del domingo, cuando bajan de una manera ostensible. La delegada provincial de Salud quiso también significar que hay 432 fallecidos, “esto no es ninguna tontería, la pandemia sigue existiendo, la única solución es la vacuna. Aunque hay muchos más contagios, la letalidad y la peligrosidad del virus ha disminuido. Seguimos poniendo puntos de vacunación sin cita, tenemos unos indicadores bastante buenos de vacunación y vamos a seguir por esa línea”.

Cano resaltó que “los casos son menos graves y tienen menor letalidad, gracias a la vacuna. Hay más de 170. 000 personas con tercera dosis puesta en Huelva”. Caro comentó también que “Atención Primaria está haciendo un arduo trabajo para llegar a todo y a todos, no está siendo fácil,“, a lo que ha añadido que “tenemos pleno empleo, no hay ninguna enfermera parada en la bolsa ni ningún médico” y quiso precisar que “necesitamos médicos y los buscamos cada vez que podemos, no es una cuestión de no tener dinero para pagar es que no tenemos médicos para contratar, cuantos más médicos tengamos pues, evidentemente, muchísimo más fácil nos resulta gestionar esto y ahora mismo estamos en escasez de médicos”.