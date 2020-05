Coronavirus Huelva: Lepe abre las playas de La Antilla e Islantilla para paseos y deportes náuticos

El Ayuntamiento de Lepe, de acuerdo con los contenidos regulados por el Gobierno de España para la desescalada del confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, ha informado sobre la posibilidad de dar paseos por el litoral de La Antilla e Islantilla, así como de practicar deportes náuticos en el caso de mayores de 14 años, únicos usos permitidos en las playas en la franja horaria y condiciones descritas en las normas publicadas en el BOE para las personas empadronadas en este núcleo de población.

De esta forma el Consistorio lepero recuerda que los tramos horarios para evitar aglomeraciones en el núcleo de Lepe son práctica deportiva y actividad física permitida entre las 6:00 y las 10:00 horas por la mañana, y entre las 20:00 y las 23:00 por la tarde, una vez al día y en el núcleo de población de residencia.

Por otra parte se permiten paseos a mayores de 70 años o dependientes que precisen compañía entre las 10:00 y las 12:00 horas por las mañanas, y entre las 19:00 y las 20:00 horas por la tarde, una vez al día un máximo de una hora y a menos de un kilómetros de la residencia. En el caso de los paseos de niños menores de 14 años se restringen de 12:00 a 19:00 horas, una vez al día, con un adulto, a menos de un kilómetro de la residencia y como máximo una hora.

Por otra parte, se recuerda que, aunque en los núcleos de población con menos de 5.000 personas empadronadas en Lepe, como es el caso de La Antilla, Islantilla, El Terrón, Pinares de Lepe y La Barca, exista un único tramo horario -de 6:00 a 23:00 horas-, si tienen las mismas restricciones de duración de una hora para menores, mayores y dependientes.

Los lugares permitidos son vías o espacios de uso público y zonas verdes autorizadas, siempre que se respeten los límites establecidos; y no se podrá acceder a instalaciones deportivas cerradas para la práctica deportiva prevista. En relación con los tramos horarios para las salidas autorizadas de la población del municipio, el Ayuntamiento de Lepe informa de que -según aclaraciones de la Subdelegación del Gobierno- los núcleos de población del término de Lepe con menos de 5.000 personas empadronadas (La Antilla, Islantilla, Pinares de Lepe, El Terrón y La Barca) no están sujetos a los tramos horarios establecidos para casi todo el conjunto del país, y que, sin embargo, sí se aplican al núcleo poblacional de Lepe.

El Ayuntamiento lepero destaca que, teniendo en cuenta su preocupación prioritaria por el control de la propagación del covid-19 en todo el término municipal, a lo largo del pasado fin de semana se decidió no permitir ciertos usos deportivos en la playa a fin de evitar que durante el puente del 1 de Mayo "las playas se llenaran de personas, así como para impedir el efecto llamada que hubiera provocado la autorización de estas actividades en la playa".

También indica que no se puede hacer uso de vehículos a motor, ni de transporte púbico, para desplazarse a las vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista; así como que para la población residente en las playas se permitirán paseos por el litoral y la práctica de deportes náuticos, pero no para bañarse ni para la instalación de sombrillas y demás infraestructura de playa. Finalmente subraya que las playas no cuentan en estos momentos con servicio de socorrismo ni pueden usarse duchas o módulos de aseo de carácter público.