Coronavirus Huelva: Dos de cada diez ingresados en el hospital Infanta Elena padecen de Covid persistente

Superar la Covid-19 no es sinónimo de sortear la enfermedad. Así lo atestiguan desde el hospital Infanta Elena, cuyo jefe de servicio de Medicina Interna, Juan Ignacio Ramos-Clemente, asegura que el 18% de los ingresados en el centro hospitalario por padecer el virus siguen sufriendo síntomas de la enfermedad tiempo después de haber superado la fase aguda de la misma.

En base a ello, el hospital decidió poner en marcha una nueva unidad destinada a la asistencia de Covid persistente, denominación que adquiere el conjunto de signos y síntomas que sufren los pacientes por infección por la Covid-19 fuera de la fase aguda de la enfermedad "y que no pueden explicarse por otras causas que no sean la propia infección". Entre los síntomas más habituales figuran, según Ramos-Clemente, el cansancio muscular –que impide la realización de las actividades cotidianas–, la dificultad para respirar o la imposibilidad de mantener la concentración o de conciliar el sueño. Asimismo, también pueden ser visibles la tos, la pérdida del olfato y el gusto (anosmia y ageusia) en diferente proporción o los episodios de trombosis (un 2% de los casos), "el elemento que más preocupa, dado que pueden comprometer la vida del paciente", afirma el Jefe de Servicio de Medicina Interna y responsable de la mencionada unidad.

La unidad –compuesta por profesionales procedentes de las áreas de Rehabilitación, Neumología y Medicina Preventiva y del Trabajo, entre otras, además de incorporar a otros perfiles profesionales, como el personal de enfermería y de trabajo social– arrancó en la segunda oleada. El motivo de su puesta en marcha radica en "las experiencias de compañeros sanitarios durante la primera ola, pues se contagiaron y mantenían síntomas durante un tiempo después". Posteriormente, los profesionales del hospital pudieron cerciorarse de que se trataba de una escenario que se extendía a toda la geografía nacional.

En total, han sido evaluados cerca de 200 pacientes de Covid persistente en el hospital Infanta Elena. Los mismos entran a formar parte de la unidad cuando "los síntomas no disminuyen después de un mes sin estar infectado, en tanto que es habitual que, tras pasar la Covid-19, permanezcan síntomas que tienden a autoresolverse", especifica Juan Ignacio Ramos-Clemente. En este sentido, resalta que la variabilidad clínica es "tan grande" que es obligatorio que los tratamientos sean personalizados, dado que necesitan de un abordaje único que tenga en cuenta todas las complicaciones y síntomas persistentes y que reúna el conocimiento de los diferentes especialistas implicados. "Es un proceso en el que estamos aprendiendo juntos pacientes y sanitarios", resume.

Respecto al funcionamiento de la unidad, el hospital señala que el paciente que sigue con dichos síntomas tras haber sido dado de alta o valorado por otros especialistas, es citado en una primera visita en la consulta específica que corre a cargo de la Unidad de Medicina Interna, en la que se lleva a cabo una evaluación global del mismo y que no está centrada solo en el síntoma que haya motivado la derivación, sino que se realiza atendiendo a su situación general, con el fin de hacer aflorar aquellos aspectos o complicaciones derivadas de la Covid persistente que pueden haber pasado desapercibidos y que resulte necesario abordar evitando también así su cronicidad.

Tras esta primera visita y una vez detectadas aquellas necesidades que impliquen la participación de otras especialidades que integran la Unidad, serán derivados para que los especialistas realicen su propia valoración, que se está llevando a cabo, en su mayor parte, en acto único, es decir, haciéndolo coincidir con la cita inicial, con la intención de reducir el número de desplazamientos y de visitas de los pacientes al Hospital. Posteriormente, las visitas sucesivas o de revisión tendrán un objetivo tanto diagnóstico como ya terapéutico, con especial atención a la puesta en marcha de programas enfermeros de promoción de la salud y del autocuidado.

Una de las pacientes atendidas es María del Mar Romero, natural de Paterna del Campo. La misma, que estuvo hospitalizada entre el 26 de enero y el 1 de febrero, comenzó a notarse, tras superar el virus, "cansancio, presión fuerte en el pecho y calambres en las piernas". Fue en este momento cuando ingresó en la unidad de Covid persistente, en la que comenzó un tratamiento que le ha aportado una "notable mejoría".

Aun así, María del Mar advierte de que sigue con calambres y, en contadas ocasiones, manifiesta cierto cansancio, aunque "no es comparable al agotamiento de tiempo atrás, cuando no podría ni amarrarme unos cordones". No solo ha necesitado de atención sanitaria, sino que también ha sido importante el apoyo psicológico, pues "anímicamente lo pasas muy mal cuando no puedes seguir con tu rutina por un cansancio nunca antes manifestado".

Tal ha sido su mejoría que no esconde su "agradecimiento" a los sanitarios del hospital Infanta Elena, "quienes no me han dejado atrás en ningún momento. La atención es continua".

En pleno inicio de su tratamiento se encuentra José Manuel Valverde, infectado durante 15 días a finales de año, aunque sin necesidad de atención hospitalaria. Pese a no haber experimentado un duro proceso durante la enfermedad, José Manuel empezó a manifestar "mucho cansancio y grandes dolores musculares", así como una inflamación en el lateral de su corazón.

A pesar de la "desmotivación" que sufría por "no poder ni dar una pequeña carrera", este paciente ha podido cambiar su semblante gracias al tratamiento que le han puesto desde el hospital, el cual le ha ayudado a "tener menos miedo a la enfermedad".

La unidad no está dirigida solo a los pacientes externos que llegan derivados del resto de especialistas, sino también a los propios profesionales sanitarios que, una vez recuperados, vuelven a su trabajo con síntomas de astenia o disnea de esfuerzo, y que necesitan también de una respuesta efectiva que esté basada en la mejor evidencia científica disponible. Este es el caso de María del Mar Martín, técnico de laboratorio de anatomía patológica del hospital Infanta Elena.

Esta sanitaria, tras estar aislada por Covid-19 desarrollando síntomas de malestar general, tos o fatiga, entre otros, regresó al trabajo a principios del pasado enero. Tal aumentó su cansancio en aquel momento que se veía "incapaz" de no pararse dos o tres veces entre el parking y el hospital. Por ello, fue derivada a la unidad, dado que requería de un tratamiento para acabar con estos episodios.

Dos meses después su cansancio se ha reducido "considerablemente", hasta el punto de que "puedo seguir aportando mi granito de arena desde mi puesto en el hospital". En este contexto, agradece el "increíble" trato que me han brindado mis compañeros.

A este respecto, el jefe de servicio de Medicina Interna, Juan Ignacio Ramos-Clemente, lanza un mensaje de optimismo a todos aquellos que "se asustan porque siguen con síntomas, pues no están solos ni desamparados". Tanto es así, que "llevamos meses inmersos en el estudio de la enfermedad para desarrollar estrategias que nos permitan abordar las consecuencias del virus tras haber superado la fase aguda".