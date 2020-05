El certamen internacional de fotografía Contemporarte en su XII edición premia a 14 obras de 8 autores de Universidades de España, Estados Unidos, Alemania y Marruecos

La promoción de la cultura ha sido uno de las grandes apuestas de la Universidad de Huelva durante el estado de alarma por el Covid-19, y este escenario excepcional no ha sido impedimento para dar continuidad a una de las iniciativas artísticas con más proyección y relevancia del Área de Cultura de la UHU, el Certamen Internacional de Creación Fotográfica Contemporánea ‘Contemporarte’, del que ya se conocen los autores y autoras premiados.

Los miembros del jurado han decidido premiar a catorce obras de ocho autores, de un total de 284 fotografías presentadas al certamen. Los ocho premiados, con 14 piezas seleccionadas conformarán la colección ‘Contemporarte 2020’, que será expuesta, como en ediciones anteriores, en los espacios expositivos de las universidades públicas andaluzas, siendo también difundidas a través de un catálogo, tanto físico como digital.

‘Contemporarte’ se erige como una plataforma de lanzamiento de artistas emergentes dentro de la comunidad universitaria a través de la fotografía contemporánea y es un proyecto coordinado por la Universidad de Huelva, en el marco del ‘Proyecto Atalaya’, financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía.

Fue el pasado 22 de mayo cuando tuvo lugar la reunión de los miembros del jurado del certamen internacional, sesión celebrada por vía telemática mediante videoconferencia, dada la imposibilidad de reunirse físicamente debido al estado de alarma en vigor en España desde el pasado mes de marzo. El prestigioso jurado de esta edición ha estado conformado por los reconocidos fotógrafos Eduardo Lostal, Pilar Lozano y Antonio Morano, quienes han coincidido en la gran calidad artística y ambición de las obras presentadas.

Los autores premiadas de la duodécima edición de ‘Contemporarte’ han sido: Elena Lenguas Silva, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED-España), por la serie Etnias de Etiopía; Chantal Pinzi, de la University of Applied Sciences Europe (Alemania), por la serie Eye Inside; Carlos Hernández Valencia, de la Universidad de Huelva, por la serie ÉTHER. Reborn from the ashes; Pedro Calvente Delgado (UHU), por la obra individual Fuga en RE menor; Cristina Ramírez Fernández (UHU), por la obra individual Arte Xávega; Paloma Núñez de Arenas Hernández, de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid), por la obra individual Ojos tristes; Mohamed Amine Houari, del École Nationale D'Architecture de Fès (Marruecos), por la serie En el mar; y Almudena Cuenca Padilla, de la Universidad de Málaga, por las obras individuales Efímera y Evanescente.

En esta edición ha participado la comunidad universitaria de toda España, junto con la de universidades de Estados Unidos, Alemania y Marruecos, países invitados en esta 12ª edición. Desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales destacan que, a pesar de la situación que estamos viviendo por el Covid-19 a nivel mundial, la participación ha sido muy numerosa, contando con un total de 124 participantes y con 151 propuestas, entre series (87 series) y obras individuales (64 individuales), destacando el gran número de obras seriadas con respecto a ediciones anteriores.

El perfil mayoritario entre los participantes es el de estudiante, procedente en su mayoría de universidades españolas, y cabe destacar las aportaciones internacionales, con cinco artistas de Alemania, seis de Marruecos y dos de EEUU, cumpliendo ampliamente con el objetivo de internacionalización de este certamen. A nivel autonómico, Huelva sobresale como origen de los participantes, seguida de Granada. Dentro de estos perfiles, es reseñable la participación de un gran número de autores que lo hacen por primera vez (86/124), así como la de aquellos que habían participado en convocatorias anteriores (38/124), lo que pone en evidencia que se trata de un certamen plenamente consolidado, cuya proyección va en aumento.