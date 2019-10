Concha Velasco, Bigott y Virginia Maestro protagonizan la agenda cultural de Huelva este fin de semana

Concha Velasco se despide de los escenarios después de su gran trayectoria con El Funeral, una gran comedia, de gran ritmo y con escenas que rozan la perfección dramática, liderada por una de las musas de nuestro teatro y con un fantástico reparto encabezados por Jordi Rebellón, Irene Soler, Enmanuel Medina e Irene Soler. La obra se representará en el Centro Cultural de la Villa de Cartaya, el viernes a las 21:00.

El precio de las entradas es de 25 euros y pueden adquirirse aquí

Noche de Halloween en Huelva y provincia

La capital y la provincia se convertirán, durante todo el puente, en escenario perfecto para la noche más terrorífica del año: Halloween. Para ello dispondrán de numerosas alternativas de ocio para los más valientes. El Centro de Ocio Aqualon convertirá su planta baja, jueves y viernes, en un original pasaje del terror. El precio de la entrada será de 3 euros. Del mismo modo, la Casa de la Juventud transformará, el viernes, sus instalaciones en un siniestro lugar de 18:00 a 23:00.

En la provincia destacan las propuestas de Punta Umbría, convirtiendo el jueves el Parque del Carmen en un pasaje terrorífico lleno de sustos, y Gibraleón con la divertida Gymkana Zombie que acogerá las calles del pueblo durante el jueves, a partir de las 23:00.

'El espejismo', en el Gran Teatro

El escenario del Gran Teatro acogerá el sábado,a las 21:00, el espectáculo Espejismo, una innovadora producción de Espejo Negro, que ha sido galardonada en Córdoba, en el marco de la 36 Feria de Artes Escénicas Palma del Río 2019, con el Premio al Mejor Espectáculo de la Feria de Palma. Esta original y arriesgada obra pretende adentrar al público en un mundo oscuro en el que reina la luz y donde residen criaturas elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias y provocadoras, en definitiva almas llenas de humor corrosivo y burlón.

El precio de las entradas es de 10 a 15 euros y pueden adquirirse aquí

Virginia Maestro, en Mandala

La popular Virginia Maestro presenta el domingo, a las 21:00, en Mandala su último trabajo discográfico Del Sur. Grabado con el prestigioso productor Colin Linden en Nashville, Del sur habla de orígenes y raíces. Las influencias americanas, el bolero y el folk inspiran a Virginia en este trabajo cuyo título es un pequeño homenaje a su tierra natal y al sentimiento sureño de la ciudad que tanto le ha dado, Nashville.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla.

Bigott, en el Gran Teatro

Bigott visita el Gran Teatro de Huelva el viernes, a las 21:00, para presentar al público onubense el arrollador directo de su Friendly Monsters, décimo trabajo de Borja Laudo, cantante de extensa trayectoria que se encuentra actualmente de gira recorriendo los escenarios de la geografía española.

El precio de las entradas es de 8 a 12 euros y pueden adquirirse aquí

Homenaje a Mecano, en la Palma del Condado

De la mano de Amitea (Asociación de Amigos del Teatro de Huelva) el musical Me cuesta tanto olvidarte rendirá tributo a una de las formaciones más icónicas de la historia de la música pop en España: Mecano. El musical se basa en el celebrado Hoy no me puedo levantar llevado a las tablas en 2005 por Nacho Cano. La cita tendrá lugar el viernes y el sábado, a las 18:30, en el Teatro España de la localidad.

Las entradas pueden reservarse en el número 652 92 22 97

'La vuelta al mundo en 80 sueños', en Correos

Las oficinas de Correos, ubicada en la Avenida Italia, acoge hasta el próximo 6 de noviembre la exposición de Luis Benítez La vuelta al mundo en 80 sueños. Se trata de una recopilación de imágenes realizadas por el periodista, escritor y fotógrafo onubense Luis Benítez Delgado en trece países de Asia, Latinoamérica y África como resultado de un viaje de más de dos años investigando acerca de los deseos e ilusiones de los seres humanos.

Puede visitarse en el horario comercial de las oficinas de 8:30 a 20:30.

'Señor Ruiseñor', en Aracena

La prestigiosa compañía Els Joglars visita por primera vez el Teatro Sierra de Aracena. Y lo hace el sábado, a las 20:30, con la obra Señor Ruiseñor. El texto nos habla de un jardinero de Parques y Jardines que debe dejar el trabajo por culpa del reuma y le ubican en el Museo Rusiñol donde hará de Rusiñol presentando las visitas teatralizadas del Museo. Pero al cabo de un tiempo, deciden transformar el Museo Rusiñol en el Museo de la Identidad.

El precio de las entradas es de 15 euros y pueden adquirirse aquí

Maratón, en Punta Umbría

Punta Umbría acoge el domingo, a las 9:00, una nueva edición de su tradicional Media Maratón Ciudad de Punta Umbría. La media maratón tendrá un nuevo recorrido con salida y meta en el polideportivo Antonio Gil Hernández.

Para más información aquí

Fiesta del Mosto, en Corteconcepción

Coincidiendo con el puente de todos los santos, tradicionalmente, se abren las viñas locales para degustar este licor hecho de forma artesana, y que hace que vecinos y un sinfín de visitantes se den cita en Corteconcepción para pasar un buen día de campo y buena compañía. Los vecinos más veteranos recuerdan a la perfección, a través del paso de generaciones, el peso de Corteconcepción como un punto importante de venta de mosto serrano. Buena parte de ello se debe a sus vecinos, que en las semanas anteriores a la llegada del otoño miman con esmero sus bonitas viñas, presentes en huertas y solanas.