Comienzan los cambios de dirección de calles en el entorno de La Merced de Huelva

Comienzan los cambios de dirección de calles en el entorno de la Plaza de la Merced, unas modificaciones motivadas por la peatonalización de las vías anexas al espacio público. Los cambios de sentido se acometerán en dos fases. Una primera que se ha iniciado este lunes y que comprende las calles Aragón, Amado de Lázaro, Rui Vélez y Jacobo del Barco.

Por la mañana se ha procedido a la instalación de la señalización tanto vertical como horizontal de las vías, con colocación de semáforo en la confluencia de la calle Aragón con Paseo de Buenos Aires. Las vías Jacobo del Barco y Rui Vélez conducirán a la calle Ginés Martín y Amado de Lázaro a calle San José. Por su parte, la calle Aragón pasa a tener sentido hacia las calles Daoiz y La Palma.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Merced, Dorleta Vaquero, manifestó que los cambios de sentido proyectados en el entorno de la Plaza de la Merced "están acertados, hemos estado de acuerdo con el cambio de dirección en todas las calles". Indicó que son modificaciones que "van a afectar" a los ciudadanos "hasta que se hagan con el cambio. Al principio va a ser complicado hasta que se familiaricen", como cada vez que se ha realizado una modificación del sentido de circulación en calles de la ciudad.

La representante vecinal destacó que el cambio de sentido de la calle Aragón ya la había propuesto la asociación de vecinos cuando estaba el anterior equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, "los que venían por la calle Jesús Hermida sólo podían coger hacia arriba por el Paseo de Buenos Aires. Ahora, está perfecto, puedes continuar por la calle Aragón, bajar por la calle La Palma y dirigirte al puente del Odiel, está muy bien".

Incidió en que la asociación de vecinos está de acuerdo con los cambios de dirección pero lamenta que el Ayuntamiento no le haya preguntado antes de aprobar la iniciativa, "hemos echado de menos, cuando se ha informado a la ciudad, que antes se hubieran reunido con la asociación de vecinos". Insistió en que la medida "nos parece bien, pero hemos echado en falta la comunicación con la asociación". No obstante, "lo que interesa es que vaya todo bien, que la gente no se confunda, aunque al principio se puede formar un cacao".

Vaquero comentó que el Ayuntamiento ha puesto carteles en fachadas de los bloques de viviendas y puertas de garajes informando a los residentes de los cambios de sentido de las calles "y con los demás ciudadanos viendo como transcurre la circulación no va a haber problema". Aparte, "hay Policía Local, que está pendiente y no creo que haya mucho problema".

Por su parte, el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, manifestó que el cambio de sentido de las calles en el entorno de la Plaza de la Merced "no afecta para nada" a los comercios de la zona. Subrayó que son modificaciones que "se han estudiado y valorado", a lo que añadió que son cambios de circulación que, en todo caso, "revitalizarán las calles peatonales".

El presidente de Radio Taxi, José Luis Moreno, apuntó que desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva informaron previamente a los representantes del sector de las modificaciones de las direcciones de las calles "y nos dijeron que les diéramos un vistazo". Explicó que tal y como se están desarrollando las obras de peatonalización de la Plaza de la Merced y calles adyacentes "son cambios que tienen su sentido".

Reconoció que son modificaciones que "costarán a los ciudadanos un poco al principio, pero son necesarios por esas obras que cortan dos vías de la plaza", la prolongación de la calle Vázquez Limón y el lateral que da a la catedral de la Merced y Facultad de Empresariales de la Universidad de Huelva. Con las modificaciones de sentido que se están acometiendo "ahora se le da visibilidad a las calles Aragón y Jesús Hermida".

El representante de los taxistas recalcó que "sí son necesarios los cambios", resaltando la importancia de que "se haga lo más rápido posible".

La calle Aragón permaneció por la mañana cerrada al tráfico mientras se realizaban los trabajos de señalización de la vía. Ha quedado instalado el semáforo en la confluencia con Paseo Buenos Aires pero todavía no está operativo. Aún permanecen estacionados en la calle en sentido contrario vehículos que llevan días aparcados en la vía pública. Este martes proseguirán los trabajos de pintura de la señalización horizontal en las calles Amado de Lázaro y Rui Vélez. Ya está señalizada la calle Jacobo del Barco.

Serán un total de nueve las calles que cambiarán de sentido. A esta primera fase, que incluye estas cuatro vías, se unirá una segunda fase, que se acometerá el próximo 1 de febrero, y que contempla las calles Ciudad de Aracena, Ginés Martín, Vázquez Limón, San José y tramo de Paseo Independencia. Todos los cambios serán efectivos desde el 2 de febrero.

Las calles San José y el tramo de Paseo de Independencia en la Plaza de la Merced tendrán dirección hacía la calle Puerto, el resto de la vía, entre la Plaza de la Merced y la plaza de toros seguirá con el mismo sentido. Por su parte, Ciudad de Aracena, Ginés Martín y Vázquez Limón, hacía la Plaza de la Merced.

En cuanto a los itinerarios y paradas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), los cambios de sentido de las calles no afectará a ninguna parada ni línea de autobús.