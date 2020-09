Ciudadanos pide soluciones ante el colapso del registro que provoca que los onubenses no puedan acceder a las ayudas

La viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha lamentado que miles de onubenses se están encontrando en estos momentos con problemas para acceder a las ayudas de emergencia social y económica por la falta de recursos con los que actualmente cuenta el Registro Municipal que “sigue desbordado y dando citas con semanas de retraso con riesgo de que muchas familias de la capital no puedan acceder a estas subvenciones por cuestiones burocráticas”.

Álvarez ha señalado que la “mala gestion”, una vez más, del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, está poniendo en peligro medidas tan importantes como la Renta Mínima de Inserción, la ayuda alimentaria y de emergencia social, ayudas al alquiler o las ayudas para autónomos y pymes puestas en marcha por el propio Ayuntamiento de la capital, además de ofrecer un mal servicio a los ciudadanos y someter a los funcionarios a una situación de estrés y pésimas condiciones laborales, que ya existían y que se han agravado por la prolongación de la emergencia social provocada por el Covid-19.

La viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva ha recordado en un ruego remitido al alcalde que “desde el mes de octubre del pasado año nuestro Grupo Municipal viene reclamando mejoras y ofreciendo soluciones para el Registro Municipal”. En este sentido, ha señalado que Cs ha propuesto el refuerzo del servicio telemático para adaptarlo a los nuevos tiempos tecnológicos e ir haciendo una labor de formación a la ciudadanía; la descentralización municipal del registro a los distritos de forma que personal cualificado pudiera atender las demandas de los vecinos de Huelva y empresarios; y separar ambos servicios y ubicarlos en un espacio más amplio ya que el actual no tiene ni ventanas, por lo que no está ventilado, y no garantiza la confidencialidad de los usuarios.

Álvarez ha insistido en que “ahora es más necesario que nunca que el Registro Municipal funcione correctamente porque está en juego el bienestar de muchas familias onubenses” y ha exigido al alcalde Cruz que “tome medidas serias para que el servicio, que está obligado a prestar, sea ágil y eficiente, que se ubique en espacios más amplios con refuerzos de personal, incluso descentralizando a los distritos y se mejore la calidad del servicio telemático”.