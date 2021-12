Ciudadanos exige “intervención urgente” en la calle Aragón de Huelva

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha exigido al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, una “intervención urgente” en la calle Aragón ante el riesgo de caída del muro sobre coches o peatones y la degradación que está sufriendo, en la que más de una decena de locales comerciales se encuentran cerrados.

García de Longoria, que ha visitado la zona junto a la viceportavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Álvarez, ha recordado que “hace ahora justo dos años estuvimos aquí, en la calle Aragón, denunciando el olvido del Ayuntamiento de Huelva y, desgraciadamente, no sólo no ha cambiado absolutamente nada sino que ha ido a peor y nos encontramos actualmente con una zona en una grave situación”.

La falta de actuaciones está provocando problemas de seguridad para los vehículos y peatones, y de salubridad para los vecinos y los pocos comercios que quedan “por lo que nos vemos obligados en Ciudadanos a trasladar de nuevo al próximo Pleno una iniciativa para que mejoren y arreglen de una vez por todas el muro de la calle Aragón”.

El portavoz municipal ha señalado que “en Ciudadanos queremos, al igual que los vecinos, una solución definitiva a la zona para evitar esa inseguridad, esa insalubridad y, sobre todo, revitalizar una zona en la que hay ahora mismo una decena de locales cerrados cuando era una calle con mucha actividad hostelera y desgraciadamente se ha venido abajo en pleno centro de Huelva”.

García de Longoria ha lamentado que “hace nueve meses que el Ayuntamiento le dijo al propietario que tenía que arreglarlo y no se ha hecho nada, el alcalde debe presionar, debe tomar cartas en el asunto y ayudar a estos ciudadanos que son onubenses que pagan los mismos impuestos que el resto y se merecen una calle en condiciones con una mejora urgente de la calle Aragón”.

Para el portavoz de Cs, los onubenses no podemos seguir consintiendo que en pleno centro de nuestra ciudad esté una calle llena con carteles de ‘Peligro desprendimiento de tierra’ y ‘Atención prohibido el paso a peatones por el acerado’ en un lugar en el que hace unos años era una calle llena de vida, con comercios y cafeterías, y en estos momentos nos encontramos, tras años de abandono con locales comerciales cerrados en un tramo de apenas doscientos metros, muros vencidos con peligro de derrumbe donde los onubenses ya no pueden ni pasear y pérdida de aparcamientos porque no se garantiza la seguridad de los vehículos”.

García de Longoria ha destacado también la falta de limpieza de la calle, llena de pintadas y grafitis, y un cabezo abandonado sin las mínimas tareas de mantenimiento, donde la vegetación invade la calle, con periódicos incendios en la zona por la acumulación de basura y que ha provocado que los vecinos se vean afectados ahora por la presencia de ratas en la zona con la consiguiente falta de higiene. “Entendemos que no podemos tener en Huelva una calle en estas condiciones en una zona como el entorno de la iglesia de San Pedro y el Paseo Santa Fe, una de las más emblemáticas de la ciudad, en situación de abandono, lo primero por los onubenses, y lo segundo por los visitantes que recibimos y, lo que es peor, sin ninguna esperanza de futuro ni plan de intervención para los vecinos de la zona”.

Frente a esta situación, García de Longoria ha señalado que la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, gestionada por Ciudadanos, “ha apostado por volver a darle vida a esta zona de Huelva y va a trasladar los juzgados de lo Contencioso-Administrativo a la calle Aragón lo que supone una buena oportunidad para comenzar a darle vida de nuevo a una de los lugres más abandonadas del centro de la capital y que, una vez que tenga este impulso, necesita que el Ayuntamiento esté a la altura de las circunstancias y de lo que se merecen los onubenses para poder vivir en unas condiciones dignas”.