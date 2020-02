Punta Umbría inicia el viernes su carnaval con la coronación de los reyes

El Carnaval de la Luz 2020 dará comienzo este viernes con la coronación de los reyes de los festejos y se extenderá hasta el domingo 1 de marzo. La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, y el concejal delegado de Festejos, Luis Manuel Alfonso, presentaron la programación festiva.

Águedo destacó “el tremendo esfuerzo que se realiza desde distintos ámbitos para que el Carnaval de la Luz brille cada año”. Por este motivo, agradeció “a todos los componentes de agrupaciones, pasacalles, a la Comisión de Festejos, a los voluntarios, al pregonero y, en definitiva, a todo el que trabaja para que nuestras fiestas sean un éxito”.

El primer acto oficial será la coronación de las reinas, reyes y la abuela del carnaval, con sus respectivas cortes de damas y caballeros. En la modalidad juvenil, serán coronados Rocío Hernández y José María Crespo. Alma Retamales y Manuel Cordero son los reyes infantiles, mientras que Cándida Robles es la abuela de las fiestas. El acto tendrá lugar a las 21:00 en el Teatro del Mar.

El sábado 15 de febrero, el carnavalero Valentín Mora dará el pregón en el Teatro del Mar, a las 19:00. No obstante, desde el mediodía habrá una fiesta pre-pregón en la plaza de la Constitución, en la que se disfrutará de distinta actuaciones musicales.

Mora apuntó “la gran responsabilidad que tiene hacer un pregón”, que calificó de “divertido y entretenido”. El pregón será como una obra de teatro titulada El Carnaval es puro teatro. El circo 2: En busca del pregonero.

El concurso de agrupaciones, que cuenta con 16 grupos, comenzará el domingo 16 con las preliminares, que se extenderán hasta el 18 de febrero. Las semifinales serán los días 20 y 21 de febrero y el sábado, la gran final, en la que también se entregará un premio al mejor disfraz de los asistentes a la carpa instalada en la plaza de las Artes. Todas las sesiones serán en el Teatro del Mar, a partir de las 21:00.

El primer día se subirán al escenario la chirigota El niño de mis ojos, de Gibraleón; la comparsa local Los Nativos; la chirigota iliplense Con esta chirigota me quedo a gusto; los cartayeros de De tal palo tal astilla... y viceversa; el cuarteto onubense Si llego a saber como está la cosa por aquí, me lo hubiera pensado antes de salir, y la chirigota puntaumbrieña Allí no hay quién viva.

El lunes 17 de febrero actuarán la comparsa juvenil onubense El árbol de los valores; la chirigota de Cartaya Los Héroes del pueblo; la comparsa de Punta Umbría La Bufona Veneciana; la chirigota Manolo García, el último de la fila, de Huelva; el cuarteto El programa decisivo, de Ayamonte, y Carmelo, El Wikipedia, chirigota local.

El martes 18 de febrero intervendrán la chirigota de la Escuela Municipal de Música Estoy pa comerme; la onubense Los vendas lerenda; la comparsa puntaumbrieña Los Caracoles; la chirigota de la capital Los Tocaos; la comparsa onubense El Trovador y la chirigota local Antes muerto que sencillo.

El Carnaval de Calle empezará el día 23 con la ruta de actuaciones callejeras de los grupos locales; el 25 de febrero habrá pasacalles infantil; el día 26, el acto central será el entierro de la sardina; el 27 se celebrará una muestra de los grupos locales en la carpa y el día 28 la actividad se trasladará a El Portil, donde se hará un pasacalles y actuarán las agrupaciones puntaumbrieñas.

El sábado 29 de febrero será uno de los días grandes con las piñatas. La cabalgata cerrará el 1 de marzo los festejos.