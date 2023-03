El Carnaval de Cádiz se está desgaditanizando y obliga a los grupos a cambiar el repertorio

La desgaditanización del Carnaval de Cádiz fue uno de los aspectos que se abordó en la mesa de debate: Carnaval en Huelva ¡Ome por favó!, con José Luis García Cossío 'Selu' y José Antonio Vera Luque, moderada por Pedro Espinosa, redactor jefe del Diario de Cádiz, que organizó Huelva Información y la Fundación Cajasol y que se desarrolló en la sede de la Fundación Cajasol de Huelva, una velada en la que los dos chirigoteros gaditanos hablaron desde su experiencia y contaron anécdotas.

Respecto a la desgaditanización, Selu comentó que “esto no tiene retorno. El Carnaval de Cádiz se está desgaditanizando totalmente, porque entre otras cosas llama más la atención a la gente de fuera que a la de Cádiz, los de Cádiz lo tienen como una fiesta asumida y los de fuera la han descubierto y vienen aquí", lo que está obligando a las agrupaciones a adaptar los repertorios, el mensaje, ya que la mayoría de la gente que acude al Falla no es gaditana y las letras localistas no le llegan, "el teatro está lleno de gente de fuera que no entiende nada", no se ríen con coplas centradas en personas, sitios y costumbres gaditanas. Con las redes sociales se ha promocionado y difundido mucho el Carnaval de Cádiz, lo que “tiene su parte buena y su parte mala, nos quejamos con nostalgia”.

De la parte buena, Selu se queda con que "nos llevamos todo el año por ahí, cantando por todos sitios, porque ya nos consideran un espectáculo como cualquier otro. Antiguamente, cuando yo empecé, íbamos por toda la provincia de Cádiz, y el que iba mejor iba al López de Vega, de Sevilla; se fue ampliando a Andalucía y luego ya por toda España". Para el carnavalero eran épocas "más gloriosas que ésta, porque era salir a cantar cosas de Cádiz y la gente de Cádiz se reía con las cosas que conocen de Cádiz, ahora eso ya no se puede cantar, o cantas eso y no vas a ningún sitio más".

Vera apuntó que “hay que saber asumirlo y adaptarse”, aunque a nadie le gusta que te condicionen los repertorios. Contó como anécdota que en El Falla, donde se sentaba Pepón en las finales, un asiduo del Carnaval gaditano, este año estaba una muchacha de Arizona, y si el público no se ríe con las letras, "te vienes abajo".

Por otra parte, hizo alusión a la sanferminización del Carnaval de Cádiz, “de un espacio para algo que realmente no es lo genuino, en todas las fiestas se bebe y se hace botellón, pero se está hablando de algo más y, quizás, se está un poco implantándose ”. Manifestó que antes “era sólo el primer sábado pero ya se va expandiendo a más días, no hay que dejarlo ir mucho más”. Subrayó que “hay cosas que pueden tener cierta solución, sin que se nos vaya de las manos del todo".

Recalcó que "yo nunca he visto más autobuses que este año en Cádiz, el Carnaval de Cádiz cada vez es más conocido como concepto de Carnaval de Cádiz" pero no como Carnaval de coplas y "un autobús de cincuenta chavales no vienen a Cádiz a escuchar coplas, y hay mucho de eso ya".

En relación a qué podría significar para Cádiz que la Unesco declare el Carnaval de Cádiz Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Selu señaló que "ya lo es, es patrimonio inmaterial y cada vez más para la humanidad que para los gaditanos". Vera considera que "no va a cambiar nada y si lo hace es para ponerle mayor celo".

Ambos chirigoteros están de acuerdo en que el mayor premio que se puede llevar una agrupación de Carnaval es que sus coplas perduren en el tiempo, que queden en la memoria del Carnaval, ese es el objetivo que deben marcarse los grupos, más allá de ser premiados en el concurso.

Selu aprovechó, que se trasladó en tren desde Cádiz a Huelva para participar en la mesa de debate, para criticar las malas comunicaciones existentes y la ausencia del AVE.