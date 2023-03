Proponen a Manuel Carrasco para pregonero del Carnaval de Cádiz

Proponen al cantante isleño Manuel Carrasco para pregonero del Carnaval de Cádiz, una propuesta que sale de la mesa de debate Carnaval en Huelva:¡Ome por favó!, organizada por la Fundación Cajasol y Huelva Información con la participación de José Luis García Cossío 'Selu' y José Antonio Vera Luque y moderada por Pedro Espinosa, redactor jefe de Diario de Cádiz, que se celebró en la sede de la Fundación en la capital onubense.

Los dos chirigoteros gaditanos se mostraron de acuerdo con que Manuel Carrasco pregone el Carnaval de Cádiz. Selu explicó que "Manuel Carrasco a mí me merece todos los respetos porque, en primer lugar, sale del Carnaval, luego le gusta el Carnaval y además es un tío que se lo ha guisado y comido él solo, sabe de Carnaval, canta Carnaval, es un tío humilde, de Huelva, tiene todos los requisitos para que sea pregonero del Carnaval de Cádiz, para mí sería un honor".

Vera apuntó que "de hecho no sé porque todavía no lo ha sido, yo creo que está al caer. Ha ido al Falla muchas veces de espectador, creo que sería un pregonero que quién lo escoja va a acertar seguro".

Por otra parte, Selu avanzó en Huelva que volverá al concurso del Falla, "voy a salir, lo tengo decidido y, además, con más ganas, estos años que no he salido me han servido para cogerlo con más ganas e ilusión, que es lo que se llega a perder por la vorágine de un año, otro año y otro año. Empiezas a escribir en junio o julio, ensayas, vas al Falla, sales actúas... y es un no parar. A mí me ha venido increíble este parón, ahora mismo tengo mucha ilusión, muchas ganas como hace años que no tenía".

Vera señaló que "es complicado unificar horarios. Viendo los carnavales de los ochenta y noventa, que creo que es la mejor época del Carnaval en Cádiz, estaríamos ya más que retirados con la edad que tenemos, el Carnaval siempre lo ha movido la gente de veinte a treinta años, nosotros ya seríamos los viejos, los que estaban retirándose, no es normal que la gente se lleve tantos años en Carnaval".

Incidió en que "somos una generación que estamos tirando del Carnaval, pero hay que darse cuenta que cuando se llega a una determinada edad el Carnaval empieza a pesar y por eso siempre ha habido gente joven que ha ido tomando el relevo, se gasta mucha energía, mucho tiempo y se dejan de lado muchas cosas, esto es una noria, vas enganchando un año con otro y te queda poco tiempo para hacer más cosas".

En la mesa de debate, los dos chirigoteros abordaron cómo es su proceso creativo, Selu comentó que cada uno tiene su estilo, "yo hago un todo", se mete dentro del personaje y es éste "el que me saca la música, la actitud..., voy construyendo todo a la vez, como una impresora 3D, voy construyendo y avanzando, el personaje va sugiriendo ese avance".

En el caso de Vera, éste intenta que el tipo tenga una temática que le guste mucho ya que "va a ser todo más divertido. Recordó que con Los hinchapelotas se divirtió mucho creándolo, generó "un universo con el que me sentía cómodo". Intenta buscar tipos e investigar, es un proceso de seis meses desde que empieza la idea.

Selu es partidario de que las preliminares se celebren en otro sitio que no sea El Falla, ya que "hay sesiones insufribles, viene gente por venir y vivir la experiencia, todo el mundo merece ir al Falla pero con respeto". Considera que es difícil que en El Falla gane algún grupo de fuera, aunque hay agrupaciones como "el cuarteto de Rota, que era fresco, sentó cátedra y lo echamos de menos, la calidad es la calidad venga de donde venga".

Vera, sin embargo, cree "que gane algún grupo de fuera está al caer, donde están más destacando es en chirigotas".