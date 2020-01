Caraballo ve como "un año perdido" el primero del Gobierno de la Junta

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha realizado un balance sobre el primer año del Gobierno andaluz y se ha mostrado convencido de que se trata de "un año perdido", donde se pone de manifiesto "el desmantelamiento de los servicios públicos". El dirigente socialista ha remarcado que "los recortes" en materia sanitaria y educativa contribuirán a la "despoblación" en las zonas rurales, por lo que ha lamentado la postura que, a su juicio, mantiene el Gobierno andaluz.

Caraballo, que ha enumerado algunos de esos "recortes" como que estén "sin pediatra" en Hinojos, Chucena o Alosno, ha criticado "los continuos recortes en las contrataciones" y que las bajas "no se cubran". En esta misma línea se ha pronunciado sobre la materia educativa porque hay "precariedad" en Aljaraque en este sentido, así como "se han cerrado 21 unidades en la provincia", entre otras medidas.

El secretario general del PSOE onubense se ha referido también a la visita este jueves del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Lepe, donde éste incidió en "el compromiso" de la administración regional con el Chare de la Costa, pero, como ha proseguido Caraballo, "nadie abre la boca" para concretar a este respecto, ni sobre el Chare del Condado o el de la Sierra.

Igualmente, ha recordado la incidencia de programas como el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) o los impulsados por los Grupos de Desarrollo para luchar contra la despoblación. En concreto, Caraballo ha señalado que "en un año no ha salido ni un proyecto" de Grupos de Desarrollo para ayudar a la creación de nuevas empresas o ayudar a autónomos, en definitiva, para "mejorar la calidad de vida" en la provincia. A su entender, el Gobierno andaluz, formado por PP y Cs, "ayuda a que la gente se vaya de sus municipios" con su postura.

Por su parte, Caraballo ha lamentado que en Huelva "se hayan quedado fuera 9.300 personas" del marco de la ley de dependencia, incidiendo en la importancia de este derecho para las personas más vulnerables.

Respecto al sector agrícola, ha recordado que "no se sabe nada" de la modificación del Plan de la Corona Norte y "de él dependen muchos agricultores". "No se puede ir en contra de las necesidades de los ciudadanos", ha enfatizado Caraballo, que le ha pedido "al PP, Cs y Vox que rectifiquen para que no le vaya a ocurrir a Huelva lo mismo que cuando gobernó el PP en el Gobierno central que estuvo abandonada y olvidada". "Se han llevado un año mirando hacia atrás, viendo lo que podían buscar para tapar su parálisis", ha concluido Caraballo, que ha lamentado el "año sabático" del Gobierno andaluz.