Cae en picado la natalidad en Huelva con el segundo peor mes de los últimos ochos años

La natalidad se está desplomando en la provincia de Huelva. Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con respecto al pasado me de noviembre, sólo nacieron 281 niños, el segundo dato más bajo de los últimos ocho años, sólo superado por febrero de 2023 en el que nacieron 276 niños, cinco menos.

No todos los meses del año son iguales en cuanto a nacimientos, hay algunos más ‘fértiles’ que otros, por lo que es necesario para hacer una comparativa correcta tener en cuenta el mismo periodo de tiempo. Y, en este caso, los números no son mejores.

En noviembre de este 2023 nacieron 281 niños en la provincia de Huelva frente a los 358 del mismo periodo de 2022, es decir, un 21,5% menos. En comparación con noviembre de 2016 cuando nacieron 391 niños, supone un descenso de la natalidad en Huelva del 28.1% en los meses de noviembre en los últimos ocho años.

El descenso en el número de nacimientos en la provincia onubense no se debe a un mal mes ya que la tendencia es continuada en los últimos años. En lo que está contabilizado en el año 2023, es decir, de enero a noviembre, en Huelva nacieron 3.356 niños, el por dato de los últimos 8 años, un descenso del 6,4% en ese periodo. En los mismos primeros once meses de 2016 nacieron 4.350 niños, un 22,8% más que en 2023.

Salvo el 2018 que fue incluso inusualmente bajo incluso con estos malos datos con 3.922 nacimientos en los primeros doce meses del año, se ve un descenso continuo en esta seria. De los 4.350 de 2016 a los 4.251 de 2017, 4.162 en 2019, 3.927 en 2020, 3.869 en 2021, 3.857 en 2022 hasta llegar a los 3.356 niños nacidos en los primeros once meses de 2023.

La principal consecuencia de estos datos es que la población se va envejeciendo con menos personas en los próximos años en edad de trabajar que garanticen el funcionamiento del sistema, la productividad y el pago de las pensiones.

También afectan estos datos a un sector tan sensible como es el de la educación donde cada año se está viendo cómo se reduce el número de alumnos matriculados llegando no sólo a reducir las unidades sino a verse obligados a cerrar colegios por la falta de niños.

Es la llegada de inmigrantes la que está manteniendo unos niveles de población en la provincia de Huelva que hace que la crisis de la natalidad no sea tan pronunciada en sus consecuencias como debería reflejar por los datos de nacimiento que, cada año, siguen marcando una tendencia a la baja.

Otros datos que ofrece la estimación mensual sobre la natalidad realizado por el Instituto Nacional de Estadística español es que en lo que va de año han nacido 1.645 mujeres por 1.711 hombres del total de 3.356.

Por lo que respecta a la edad de las madres, sólo una tenía menos de 15 años; 80 entre 15 y 19 años; 370 entre 20 y 24 años; 370 entre 25 y 29 años; 1.304 entre 30 y 34 años; 894 entre 35 y 39 años; 283 entre 40 y 44 años; 21 entre 45 y 49 años; y tres con 50 años o más. Los datos reflejan que las onubenses eligen entre los 30 y los 34 años como la mejor edad para ser madres en poco mas de un 30%, imponiéndose, como viene ocurriendo en los últimos años, los 35 y 39 claramente sobre los 25 y 29 años para procrear, Más del 9% de las madres onubenses de este pasado 2023 tenía más de 40 años.

En España ha registrado 294.856 nacimientos en los once primeros meses de 2023, lo que supone 6.504 menos que en el mismo periodo de 2022 y la primera vez en la serie que no se superan los 300.000 nacimientos en los once primeros meses de un año.

Durante los once primeros meses de 2023 se estima que han nacido en España 294.856 niños, frente a los 301.360 en 2022; 308.294 en 2021; 317.181 en 2020; 329.554 en 2019; 340.340 en 2018; y 359.424 en 2017.

Continúa así la tendencia a la baja desde que se contabilizan estos datos mensuales. En cuanto a la edad de las mujeres, los datos del INE indican que, un mes más, en noviembre de 2023 hubo más nacimientos de madres mayores de 40 años (2.934 nacimientos) que de menores de 25 años (2.446 nacimientos).

Además, en noviembre de 2023 nacieron 27.507 niños en España, lo que representa 804 menos que en el mismo mes de 2022 y que España lleve ya más de dos años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes, desde octubre de 2021. Respecto a las defunciones, en las 52 semanas de 2023, es decir, hasta el 31 de diciembre fallecieron en España un total de 433.533 personas, lo que representa 26.945 menos que en el mismo periodo de 2022 y la cifra más baja en esas semanas desde 2019, según la estimación del INE.

Finalmente, por cada año, las defunciones en España en este periodo de tiempo han sido 433.533 estimadas en 2023; 460.478 en 2022; 447.772 en 2021; 489.332 en 2020; 414.914 en 2019 y 423.994 en 2018.