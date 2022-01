CSIF exige que se oficialice el Departamento de Prevención de Bomberos para minimizar el riesgo de incendios

Huelva es la única provincia andaluza, junto con Almería, en la que no se ha reconocido de forma oficial el Departamento Técnico de Prevención de Bomberos a pesar de ser una exigencia recogida en la Ley andaluza de Gestión de Emergencias y de llevar en funcionamiento más de 30 años, siendo un servicio pionero a nivel nacional al que le falta un reconocimiento expreso por parte del Ayuntamiento de Huelva. Así lo ha denunciado el sector de Administración Local del sindicato CSIF que lleva años pidiendo al consistorio esa oficialización para poder dotarlo de más personal y recursos. Eso también supondría el cambio de nomenclatura del servicio de Bomberos de S.E.I.S. (Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento) a S.P.E.I.S. (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento).

Al no reconocer el Departamento, que ha funcionado tres décadas con uno o dos técnicos, el Ayuntamiento no ha destinado más profesionales a esta área “fundamental en la prevención contra incendios y, por tanto, para garantizar la seguridad ciudadana y la de los propios bomberos”, según ha indicado el sindicato CSIF. En concreto, esta central sindical cifra en un mínimo de cuatro los técnicos necesarios para que poder realizar todas las funciones preventivas que les corresponden. Estos trabajadores son los que elaboran los informes contra incendios para la adjudicación de licencias municipales, realizan el asesoramiento a los bomberos comunicando el estado de edificio y construcciones de Huelva y, en caso de incendio, son los responsables de evaluar los daños y valorar las estructuras para decidir qué tipo de intervención es la más adecuada y determinar si los efectivos pueden entrar o no a un inmueble.

Una fachada no accesible para los vehículos de bomberos implica que no pueden atender el incendio con todas las garantías de inmediatez; un recorrido de evacuación excesivamente largo o sin proteger supone que los ocupantes puedan no llegar a evacuar un determinado local; un aforo sobredimensionado implica accidentes en la evacuación o la imposibilidad de rescatar a una persona necesitada; garajes que no cumplen con las medidas de protección contra incendios conllevan riesgos para la seguridad de las personas que se encuentren en su interior; huecos de edificios de viviendas compartidos con garajes puede suponer la propagación del fuego. Puertas de emergencia bloqueadas o viviendas que no cumplen la normativa son otras incidencias a destacar.

Estos son algunos de los ejemplos que, según CSIF, se dan en casi todos los edificios municipales, en la mayoría de los particulares, en polígonos industriales y en construcciones recientes donde no han intervenido los técnicos de bomberos para la elaboración de los informes. En esos documentos, realizados por otros departamentos del Ayuntamiento, se recogen irregularidades en materia de sectorización, evacuación, instalaciones, resistencia al fuego de las estructuras y aproximación de los bomberos. De ahí, la importancia de que esos informes se realicen por el personal técnico especialista de Bomberos ya que son los que intervienen en los sucesos y conocen de primera mano las necesidades de prevención, “por lo que son los que reúnen las mejores condiciones para coordinar e implantar las normativas y actuar en consecuencia”, puntualiza CSIF.

Además, también se da el caso de que desde el S.E.I.S. de Huelva se desconocen muchas actividades de una nueva implantación, sobre todo en relación a su construcción, su nivel de riesgo, accesibilidad, ocupación, resistencia y estabilidad al fuego. Por este motivo, en muchas ocasiones los bomberos llegan a un incendio desconociendo datos fundamentales para hacerle frente.

Por todo ello, “la falta del Departamento Técnico de Prevención supone una grave inseguridad en la ciudadanía y para los efectivos del cuerpo de Bomberos”. Actualmente, sólo hay una técnico encargándose de esas labores “y no puede abarcar todas las funciones y todo el trabajo que hay que realizar”. CSIF recuerda, en este sentido, que ya la corporación municipal tuvo la oportunidad de reconocer oficialmente a este departamento y no fue aprobado en el pleno municipal aun sabiendo que “sin unas adecuadas labores de prevención los riesgos aumentan exponencialmente”. De forma paradójica, el consistorio sí menciona como S.P.E.I.S. al servicio de Bomberos en su página Web.

Finalmente, la central sindical pide al Ayuntamiento que “no demore más el reconocimiento del Departamento y adecúe su servicio de Bomberos al igual que están todas las provincias de Andalucía, excepto Huelva y Almería”. Explica que “se trata de un pilar esencial para el buen funcionamiento del servicio de Extinción y Salvamento de la capital y vital para la seguridad ciudadana”.