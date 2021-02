CSIF denuncia que el reparto en Correos funciona con un 40% menos de personal

CSIF ha criticado la situación que vive Correos y el deterioro que está sufriendo el servicio; el sindicato ha alertado hoy de la preocupante falta de personal en las oficinas de Correos de la capital ya que no se han renovado los contratos que finalizaron el pasado 31 de enero y no se están cubriendo las bajas de los trabajadores, ni las cuarentenas derivadas de la pandemia de la covid-19 ni los permisos y licencias de la plantilla. La paralización de las contrataciones, quedando vacantes 10 puestos en las unidades de reparto de Huelva, sumada a la no cobertura de las ausencias del personal, han provocado que las oficinas estén funcionando prácticamente con un 40% menos de efectivos.

En concreto, CSIF señala que en la Unidad de Reparto 1 falta un tercio de la plantilla con nueve puestos sin cubrir, seis contratos que no se renovaron y tres ausencias de empleados y empleadas. En la Unidad de Reparto 2 se está trabajando prácticamente con la mitad del personal con un total de 6 trabajadores de baja, permiso o cuarentena unidos a los cuatro contratos que finalizaron al 31 de enero y que continúan vacantes a día de hoy.

Esta situación, como ha constatado la central sindical, se repite en toda la provincia onubense con una media de 2 puestos sin cubrir en cada unidad de reparto. De casi 50 contratos que finalizaron el pasado mes, sólo se han renovado 20. Además, en el caso de la capital se ha procedido al cierre del servicio de Dirección del Centro Logístico, reubicando al personal.

Para CSIF, “se está dejando morir el servicio de Correos, que se encuentra bajo mínimos, con decisiones totalmente inexplicables e inadmisibles. En un año especialmente complicado y en plena tercera ola de la pandemia, esta medida es insólita dado que, actualmente, no se está dando cobertura ni a las bajas médicas por covid ni a los permisos de los trabajadores en prácticamente toda la provincia, por lo que es incomprensible que se decida prescindir de los contratos dejando vacantes numerosas plazas”.

La central sindical califica esta política de “un recorte encubierto” que va a repercutir directamente en el servicio que reciben los ciudadanos -sin poder cumplir, por ejemplo, los plazos de entrega- y en el trabajo de las actuales plantillas que ven redimensionada su labor en el día a día. CSIF apunta que el ritmo y el volumen de trabajo se mantienen y se incrementan significativamente en determinados meses del año por lo que “no es de recibo que se esté mermando el número de efectivos de las plantillas”.

Para el sindicato, Correos está priorizando la merma en la contratación y el empobrecimiento de los centros de trabajo. “No entendemos estos recortes y más aún cuando todos los empleados y empleadas del servicio postal se están dejando la piel y están en primera línea desde que diera comienzo la crisis sanitaria, con el sobreesfuerzo añadido de la pasada campaña navideña”, concluye la central sindical.