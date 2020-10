CSIF Huelva alerta de los "problemas" para atender a los pacientes por la "falta de personal" ante las medidas anti Covid-19

El sindicato CSIF ha alertado de los problemas que "se están registrando" para atender a los pacientes de la sanidad pública en Huelva por la “alarmante falta de personal” ante la implementación de las medidas anti-Covid que “requieren más espacios, más trabajadores y más tiempo”. Esos nuevos condicionantes están "mermando" la respuesta de los centros ante la demanda de los usuarios, y así lo ha puesto de manifiesto la central sindical en una nueva concentración de protesta que ha tenido lugar esta mañana en el hospital Juan Ramón Jiménez de la capital de forma conjunta con CCOO y UGT.

Con estas protestas, que se iniciaron el pasado día 13, CSIF pretende evidenciar la situación de colapso y saturación que se está viviendo en la sanidad pública onubense. El responsable provincial de Sanidad del sindicato, César Cercadillo, ha hecho hincapié en el hecho de que “la pandemia de la Covid-19 ha dejado patente y ha hecho más visible los problemas existentes desde hace muchos años en el sistema público sanitario que, ahora con la crisis, vuelve a ponerse al límite de su capacidad”.

Desde que se declaró la pandemia de la Covid-19, “los profesionales han sufrido la falta de medios y de personal poniendo en riesgo sus vidas y las de los pacientes. Llevamos años denunciando las carencias de la sanidad pública y con la crisis sanitaria todo ello se acentuó. Durante el estado de alarma se creó una conciencia colectiva sobre esta situación pero, tras el paso de los meses, volvemos al abandono de siempre”, ha lamentado Cercadillo.

CSIF recuerda que esa falta de medios está "dificultando" la realización de labores asociadas a la pandemia. Las distancias de seguridad, los circuitos diferenciados para la atención al usuario o el fomento no de la no presencialidad "requieren más espacio, más tiempo y más personal". La realización de las pruebas PCR "acumulan retrasos" en los casos que no son graves y los rastreos a veces son "imposibles de llevar a cabo", tal y como ha constatado CSIF. “Todo ello se une a las consultas rutinarias, prácticamente paralizada, y a la campaña de la gripe, lo que nos está llevando a una peligrosa sobrecarga”, explica Cercadillo.

Por otra parte, CSIF ha vuelto a insistir en “el abandono de todas las administraciones hacia los profesionales de la sanidad, que sufren constantemente su ninguneo”. Además, los ciudadanos “hacen recaer sobre ellos su hartazgo e indignación ante las consecuencias del mal funcionamiento del sistema, porque son ellos los que dan la cara. A veces esa incomprensión deriva en agresiones verbales o físicas hacia los trabajadores que, además, están realizando un importante sobreesfuerzo con los pocos medios de los que disponen”.

Toda esta situación ha llevado a la central sindical a consensuar el calendario de movilizaciones que comenzó el pasado día 13, que ha tenido hoy su continuidad y que seguirá con una nueva concentración de protesta el próximo jueves 29 de octubre.